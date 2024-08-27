Глава держави наголосив, що Путін хоче, аби Україна віддала 30% української землі.

Російський диктатор Володимир Путін не прагне компромісів, а хоче знищити Україну. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час Форуму "Україна 2024. Незалежність".

"На сьогодні Україна перебуває в тій ситуації, коли ми повинні йти на компроміси людей, які прийшли з іншою місією - просто повністю нас знищити. Весь світ чекає, що Україна придумала план компромісів як закінчити війну завтра. Багато хто хотів би це почути. Але я не здивую вас. З Путіним не те, що компроміси, а з Путіним діалог на сьогодні порожній, беззмістовний, бо він не хоче закінчення війни дипломатично. Він готовий немов дипломатично, але щоб віддати йому 30% нашої землі. І підігравати в цьому йому не можна", - зауважив Зеленський.

Президент підкреслив, що Курська операція допомогла Україні зменшити кількість тих, хто хоче будь-якого миру за рахунок інтересів нашої держави.

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"Курська операція нам дуже сильно допомогла, щоб кількість голосів щодо цієї теми стала менша. Ось ще один важливий елемент цих кроків", - зазначив він.

Переговори з РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначив, що до кінця 2024 року і не менше ніяких переговорів про мир не буде.

За його словами, сьогодні немає ніякого примусу України Заходом, щоб ми домовлялися з Путіним, але можливість переговорів в майбутньому не виключається. Він зазначив, що багато політиків кажуть, що переговори треба буде починати із сильних позицій, а у Росії на цей час є військова перевага.

Фесенко підкреслив, що на сьогодні переговорів немає, а є тільки галас навколо цієї теми, є заяви Путіна щодо вимог до України, які, по суті, передбачають капітуляцію, а це для нас неприйнятно.

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