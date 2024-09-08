За словами секретаря РНБО, росіяни мають іншу стратегічну культуру, ніж Захід.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко заявив, що Росія наразі не готова до серйозних переговорів. За його словами, з росіянами можна говорити лише з позиції сили. Про це він сказав в інтерв'ю Le Monde.

"Проблема полягає в тому, щоб посадити Путіна за стіл переговорів. Росіяни мають іншу стратегічну культуру, ніж Захід. З ними можна розмовляти лише з позиції сили. Ось чому ви повинні допомогти нам перемогти Росію, озброївшись. Інакше війна продовжиться на інших територіях. Проте ми продовжуємо реалізовувати мирну формулу президента [Володимира] Зеленського, зокрема, готуємо наступний Саміт миру", - зауважив Литвиненко.

Також секретар РНБО прокоментував наступ ЗСУ на Курську область Росії. Він підкреслив, що операцію почали проводити, аби запобігти вторгненню в Сумську область, "роздратувати" Путіна та підняти український бойовий дух.

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"Вона (операція в Курській області - УНІАН) триває і зараз залежить від майстерності наших солдатів. Я в них повністю впевнений. На жаль, у росіян достатньо резервів для наступу на Покровськ [у Донецькій області]. Це не змінює ситуацію, але це значний успіх", - додав політик.

Можливість переговорів з РФ - останні новини

Раніше дипломат Андрій Мельник заявив, що українська влада не проти, аби Німеччина стала посередником у перемовинах Києва та Москви. За його словами, у цьому питанні українці довіряють німцям.

Водночас канцлер Австрії Карл Негаммер наголосив, що переговори між Росією та Україною мають відбутися "без попередніх умов", місцем для проведення переговорів він запропонував свою країну, оскільки штаб-квартира Організації з безпеки та співробітництва в Європі знаходиться у Відні.

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