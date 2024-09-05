Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що переговори між Росією та Україною мають відбутися "без попередніх умов", місцем для проведення переговорів він запропонував Австрію.
Негаммер у соцмережі X відреагував на чергову заяву лідера Росії Володимира Путіна про "відкритість" до переговорів з Україною, але на основі домовленостей, досягнутих у 2022 році у Стамбулі.
Негаммер наголосив, що будь-які переговори повинні відбуватися "без попередніх умов і на рівні очей".
Він також додав, що оскільки штаб-квартира Організації з безпеки та співробітництва в Європі знаходиться у Відні, то Австрія готова стати майданчиком для таких переговорів.
"Австрія буде готова підтримати справедливий і тривалий мир, заснований на міжнародному праві, і служити майданчиком для переговорів у якості резиденції ОБСЄ", - наголосив Негаммер.
Переговори Росії та України
Український президент Володимир Зеленський на пресконференції 27 серпня заявив, що "з Путіним на сьогодні діалог беззмістовний", бо російський диктатор прагне як мінімум заволодіти 30% української землі. За словами Зеленського, Путін не прагне компромісів, а хоче знищити Україну.
Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначав, що до кінця 2024 року і не менше ніяких переговорів про мир не буде.
"Стамбульські домовленості" - що відомо
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, представники нашої країни та РФ проводили мирні перемовини в Білорусі та Туреччині.
Згідно з проєктом мирного договору, Україна мала дотримуватися "постійного нейтралітету", а саме відмовитися від членства у військовому союзі, включно з НАТО. Крім того, Україна мала відмовитися від виробництва та отримання ядерної зброї, не пускати іноземні війська в країну та не пропускати озброєння.
Водночас Росія зобов'язувалася більше не нападати на Україну, у разі нападу країни-гаранти повинні були підтримати її протягом 3 днів, проте окуповані частини Донецької та Луганської областей частково залишалися б за РФ. Крим і порт Севастополь виключалися з гарантій безпеки, що, фактично, означало б передачу контролю над півостровом Росії.