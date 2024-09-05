Канцлер Австрії запропонував свою країну як місце для переговорів України та РФ / Колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com, скріншоти

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що переговори між Росією та Україною мають відбутися "без попередніх умов", місцем для проведення переговорів він запропонував Австрію.

Негаммер у соцмережі X відреагував на чергову заяву лідера Росії Володимира Путіна про "відкритість" до переговорів з Україною, але на основі домовленостей, досягнутих у 2022 році у Стамбулі.

Негаммер наголосив, що будь-які переговори повинні відбуватися "без попередніх умов і на рівні очей".  

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Він також додав, що оскільки штаб-квартира Організації з безпеки та співробітництва в Європі знаходиться у Відні, то Австрія готова стати майданчиком для таких переговорів.

"Австрія буде готова підтримати справедливий і тривалий мир, заснований на міжнародному праві, і служити майданчиком для переговорів у якості резиденції ОБСЄ", - наголосив Негаммер.

Переговори Росії та України

Український президент Володимир Зеленський на пресконференції 27 серпня заявив, що "з Путіним на сьогодні діалог беззмістовний", бо російський диктатор прагне як мінімум заволодіти 30% української землі. За словами Зеленського, Путін не прагне компромісів, а хоче знищити Україну. 

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначав, що до кінця 2024 року і не менше ніяких переговорів про мир не буде.

"Стамбульські домовленості" - що відомо

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, представники нашої країни та РФ проводили мирні перемовини в Білорусі та Туреччині.

Згідно з проєктом мирного договору, Україна мала дотримуватися "постійного нейтралітету", а саме відмовитися від членства у військовому союзі, включно з НАТО. Крім того, Україна мала відмовитися від виробництва та отримання ядерної зброї, не пускати іноземні війська в країну та не пропускати озброєння. 

Водночас Росія зобов'язувалася більше не нападати на Україну, у разі нападу країни-гаранти повинні були підтримати її протягом 3 днів, проте окуповані частини Донецької та Луганської областей частково залишалися б за РФ. Крим і порт Севастополь виключалися з гарантій безпеки, що, фактично, означало б передачу контролю над півостровом Росії.

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