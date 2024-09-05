Канцлер Австрії заявляє, що його країна може стати місцем для переговорів.

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що переговори між Росією та Україною мають відбутися "без попередніх умов", місцем для проведення переговорів він запропонував Австрію.

Негаммер у соцмережі X відреагував на чергову заяву лідера Росії Володимира Путіна про "відкритість" до переговорів з Україною, але на основі домовленостей, досягнутих у 2022 році у Стамбулі.

Негаммер наголосив, що будь-які переговори повинні відбуватися "без попередніх умов і на рівні очей".

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Він також додав, що оскільки штаб-квартира Організації з безпеки та співробітництва в Європі знаходиться у Відні, то Австрія готова стати майданчиком для таких переговорів.

"Австрія буде готова підтримати справедливий і тривалий мир, заснований на міжнародному праві, і служити майданчиком для переговорів у якості резиденції ОБСЄ", - наголосив Негаммер.

Переговори Росії та України

Український президент Володимир Зеленський на пресконференції 27 серпня заявив, що "з Путіним на сьогодні діалог беззмістовний", бо російський диктатор прагне як мінімум заволодіти 30% української землі. За словами Зеленського, Путін не прагне компромісів, а хоче знищити Україну.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначав, що до кінця 2024 року і не менше ніяких переговорів про мир не буде.

"Стамбульські домовленості" - що відомо

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, представники нашої країни та РФ проводили мирні перемовини в Білорусі та Туреччині.

Згідно з проєктом мирного договору, Україна мала дотримуватися "постійного нейтралітету", а саме відмовитися від членства у військовому союзі, включно з НАТО. Крім того, Україна мала відмовитися від виробництва та отримання ядерної зброї, не пускати іноземні війська в країну та не пропускати озброєння.

Водночас Росія зобов'язувалася більше не нападати на Україну, у разі нападу країни-гаранти повинні були підтримати її протягом 3 днів, проте окуповані частини Донецької та Луганської областей частково залишалися б за РФ. Крим і порт Севастополь виключалися з гарантій безпеки, що, фактично, означало б передачу контролю над півостровом Росії.

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