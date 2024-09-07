Він зазначив, що німецьке посольство все ще працює в Москві.

Влада України не має нічого проти, щоб Німеччина стала посередником у переговорах Києва та Кремля.

Про це заявив колишній український посол у Німеччині Андрій Мельник. Він закликав німецького канцлера Олафа Шольца вийти на Путіна і обговорити з ним переговори щодо України.

"Шольц міг би проявити творчий підхід і використовувати дипломатичні канали Німеччини, щоб вивчити питання того, чи є сенс у переговорах із Путіним. У Німеччині все ще працює посольство в Москві. І головне, що ми, українці, довіряємо німцям", - поділився думкою дипломат в інтерв'ю виданню Berliner Zeitung.

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Мельник зазначив, що від володаря Кремля "раптово надійшли нові сигнали" про те, що він прийме посередництво Китаю, Бразилії та Індії, тому що "підтримує надійні контакти з главами цих держав".

Але український дипломат зазначив, що Україна таких посередників не сприймає.

Переговори з РФ

29 серпня голова Офісу президента України Михайшло Подоляк заявив, що є принаймні три ґрунтовні причини, чому будь-який діалог України з суб'єктом Путіним на цьому етапі буде порожнім і не створить підґрунтя для справедливого міцного миру.

Український президент Володимир Зеленський 27 серпня заявив, що "з Путіним на сьогодні діалог безглуздий", бо російський диктатор прагне щонайменше заволодіти 30% української землі. За словами Зеленського, Путін не прагне компромісів, а хоче знищити Україну.

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