Волкер підкреслює, що Путін не бажає сідати за стіл перемовин і налаштований воювати далі.

Наразі оптимальний варіант завершення війни в Україні - це заморожений конфлікт. Таку думку висловив колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Насамперед – припинення вогню у тому місці, де Україна визнає, що вона не збирається повертати територію військовим шляхом. Але окупацію частини України Росією також не визнають. Це стає довготривалою суперечкою, коли Україна прагне повернути свою територію невійськовим шляхом. І в межах цього були б гарантії безпеки для неокупованої території України. Це мало б стримати Росію від подальших нападів. Це видається мені дуже розумною "золотою серединою", – резюмував Волкер.

Водночас він скептично ставиться до планів обраного президента США Дональда Трампа якомога швидше почати переговори про припинення війни. Перешкодою, яка може завадити цьому, Волкер вважає відсутність у російського лідера Володимира Путіна бажання сідати за стіл перемовин.

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"Зараз бачу складність у тому, що Росії не висунуті умови для припинення війни. Путін хоче воювати далі. Хоче й надалі намагатися забрати територію в України. Хоче змінити в Україні владу. І він ще ні від чого не відмовився. Тож я не до кінця розумію, про що насправді на цьому етапі будуть переговори", – зауважив Волкер.

За його словами, потрібно, щоб Путін усвідомив, що він не зможе досягати подальших успіхів і що йому потрібно зупинити війну на цьому етапі. Тоді можна буде говорити про те, як припинення війни відбуватиметься.

Він також зауважив, що Трамп не планує підштовхувати Київ і Москву до якихось поступок.

"Те, що ми чули від президента Трампа, не стосується цього, – він не говорить про поступки, угоди і торги. Він каже: "Зупинити війну". Ось на чому він зосереджується. І це може розцінюватися як поступка з боку Росії, яка хоче війну продовжувати", – зазначив Волкер.

Завершення війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, обраний президент США Дональд Трамп заявив про підготовку зустрічі з Путіним, щоб закінчити війну в Україні. При цьому політик не уточнив, коли вона може відбутися, однак зазначив, що планує зробити це якомога швидше після свого вступу на посаду.

При цьому у ISW зазначали, що високопоставлені російські силовики та військові виступають підштовхують правителяя РФ Володимира Путіна не йти на переговори щодо завершення війни, а продовжувати ескалацію бойових дій.

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