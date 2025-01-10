Диктатора підштовхують до думки, що війну треба продовжувати, а не погоджуватися на мирне врегулювання.

Високопоставлені російські силовики та військові виступають підштовхують правителяя РФ Володимира Путіна не йти на переговори щодо завершення війни, а продовжувати ескалацію бойових дій.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Як зазначають аналітики, російські силовики вважають за необхідне інтенсифікувати військові дії в Україні, а не погоджуватися на переговори, попри величезні втрати.

"У грудні 2024 року середньодобове просування російських військ уповільнилося до приблизно дев’яти квадратних кілометрів після трьох місяців територіальних здобутків і значних втрат особового складу у вересні, жовтні та листопаді. Водночас російське військове командування може виявитися менш схильним, ніж Володимир Путін, толерувати такі високі втрати, якщо темпи просування продовжуватимуть сповільнюватися", - зазначили в ISW.

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Аналітики зауважили, що російські служби безпеки та військові офіційні особи не готові припинити війну через втрати. Вони закликають Путіна посилити військові зусилля, пропонуючи проводити часткові призови в резерв з метою заповнення поля бою живою силою та технікою.

Завершення війни в Україні - переговори

Нещодавно обраний президент США Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти Україні може загостритися у подальшому. Проте він сподівається, що її вдасться завершити протягом шести місяців.

Він також заявив, що на Заході розуміють, що Україна не може бути в НАТО. Республіканець додав, що і сам дотримується цієї позиції.

Наразі триває підготовка зустрічі обраного президента США Дональда Трампа з російським диктатором Путіним.

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