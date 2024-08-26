Сили оборони України повністю контролюють лінію кордону.

Напрямок з Білоруссю є загрозливим, але в близькості до українського кордону не спостерігається переміщення техніки та особового складу.

"Загалом по кордону ситуація незмінна. Сили оборони України повністю контролюють лінію кордону, якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по нашому держрубежу не відмічалося", - сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, за тим, що відбувається вглиб території Білорусі активно стежать підрозділи розвідки для того, щоб розуміти наскільки ситуація може змінюватися, щоб були готові, якщо розпочнуться якісь дії з території Білорусі.

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"В безпосередній близькості до нашого кордону ми не відмічаємо і не спостерігаємо ні переміщення техніки, ні особового складу. Але загалом цей напрямок для нас, як і раніше, залишається загрозливим, бо Білорусь продовжує перебувати в орбіті впливу Росії", - наголосив Демченко.

При цьому додав, що, скоріш за все, Москва тисне на Білорусь, щоб та більш масштабно долучилася до війни.

"Маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Ми укріплюємо як лінію кордону, так і прикордонні фортифікаційні споруди, щоб наші хлопці мали всі можливості відбити будь-яку атаку, в тому числі і з території Білорусі – чи то білоруські підрозділи, чи то російські. Але зазначу, що, на даний момент, Росія безпосередньо на території Білорусі не має достатньо угрупування або сил, які б вона могла задіяти для вторгнення на територію України", - підкреслив Демченко.

Війна в Україні - ситуація на кордоні з Білоруссю

Як повідомляв УНІАН, вчора, 25 серпня, пресслужба Міністерства закордонних справ України, посилаючись на дані розвідки, зазначала, що Збройні Сили Білорусі під виглядом навчань зосереджують велику кількість особового складу, зокрема Сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки на кордоні з Україною.

За інформацією МЗС, у Гомельській області Білорусь розмістила танки, артилерію, РСЗВ, засоби ППО та інженерну техніку поблизу північних кордонів України. Крім того, зафіксована присутність найманців колишньої ПВК "Вагнер".

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