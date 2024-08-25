Зокрема Білорусь розмістила на кордоні танки, артилерію, засоби ППО та іншу техніку.

Збройні Сили Білорусі під виглядом навчань зосереджують велику кількість особового складу, зокрема Сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки на кордоні з Україною. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України, посилаючись на дані розвідувальних органів.

За інформацією МЗС, у Гомельській області Білорусь розмістила танки, артилерію, РСЗВ, засоби ППО та інженерну техніку поблизу північних кордонів України. Крім того, зафіксована присутність найманців колишньої ПВК "Вагнер".

"Проведення навчань в прикордонній смузі та безпосередній близькості до об’єкту атомної енергетики, Чорнобильської АЕС, створює загрози національній безпеці України та світовій безпеці загалом. Закликаємо посадових осіб Республіки Білорусь не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви, а її збройні сили - припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню", - наголосили у повідомленні. Відео дня

У МЗС запевнили, що Україна ніколи не робила та не планує робити жодних недружніх дій проти білоруського народу.

"Застерігаємо, що у разі порушення державного кордону України з боку Білорусі, наша держава вживе всіх необхідних заходів у порядку реалізації гарантованого Статутом ООН права на самооборону. При цьому всі скупчення військ, військові обʼєкти і шляхи постачання на території Білорусі будуть законними цілями для Збройних Сил України", - підкреслили у пресслужбі.

Як Білорусь допомогає Росії у війні проти України

Раніше Центр національного спротиву повідомив, що Росія використовує потужності ВПК Білорусі для війни проти України. Зазначається, що білоруси допомагають загарбникам "модернізовувати" іранські безпілотники.

"Йдеться про імпортовані з Ірану Shahed 136. Їх фарбування відбувається в Білорусі, аби не перевантажувати виробництво Єлабузі, де росіяни збирають "шахеди" за іранською технологією", - розповіли у Спротиві.

Водночас Служба зовнішньої розвідки закликає утримуватися від подорожі до Білорусі, яка підтримує РФ, що почала збройну агресію проти України.

"Пам’ятайте, що ухвалюючи рішення про поїздку на територію Білорусі, ваші права можуть бути порушені у будь-який момент", - попередили у розвідці.

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