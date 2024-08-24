Відомо, що Китай є другим за величиною торговельним партнером Білорусі.

Китай і Білорусь домовилися посилити співпрацю у деяких сферах, серед яких торгівля, безпека, енергетика і фінанси. Про це йдеться у спільній заяві після зустрічі прем'єр-міністра Китаю Лі Цяна з прем'єр-міністром Білорусі Романом Головченком, яка відбулася у Мінську, пише Reuters.

У ній йдеться про те, що обидві країни також посилять співпрацю у промислових ланцюгах постачань та продовжать сприяти розвитку торгівлі, аби знизити втрати для обох сторін.

"Білорусь також має намір поглибити співпрацю з мегаполісом Гуандун-Гонконг-Макао, який охоплює дев'ять міст, включаючи Гуанчжоу, Шеньчжень і Чжухай", - зазначається в заяві, опублікованій Міністерством закордонних справ Китаю. Відео дня

Своєю чергою видання China Daily повідомило, що Білорусь була серед першої групи країн, які відгукнулися на китайську ініціативу "Один пояс, один шлях", тому Лі під час свого візиту до Мінська наголосив, що китайсько-білоруські відносини залишаються динамічними впродовж останніх 32 років, попри "мінливий міжнародний ландшафт".

Також журналісти нагадали, що Китай є другим за величиною торговельним партнером Білорусі та її найбільшим торговельним партнером в Азії. Зокрема двосторонній товарообіг між країнами у минулому році перевищив 8,4 мільярда доларів США.

Відомо, що Лі приїхав до Білорусі в четвер після завершення свого візиту до РФ.

Китай, Білорусь та Росія - останні новини

Як писав УНІАН, прем'єр-міністр Китаю планував відвідати Білорусь та Росію на цьому тижні. Зокрема у МЗС Китаю наголосили, що візит Лі з вівторка по п'ятницю включатиме "29-ту регулярну зустріч між главами урядів Китаю та Росії".

Вже 21 серпня стало відомо, що Лі Цян приїхав до Москви.

"Китайсько-російські відносини в нову епоху демонструють нову силу і життєздатність, зміцнюючи взаємну політичну довіру, плідне співробітництво в різних галузях, глибоко вкорінену дружбу, тісну й ефективну міжнародну координацію", - сказав китайський чиновник, додавши, що візит спрямований на "поглиблення взаємовигідного співробітництва".

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