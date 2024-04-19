Він зауважує, що тепер російські льотчики будуть розуміти, що навіть на великій дистанції вони можуть бути уражені.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш назвав "переломним моментом" збиття російського літака Ту-22М3. Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, чи дійсно російський літак Ту-22М3 було збито з модифікованого комплексу С-200.

"У нас є ресурси, якими ми можемо діставати на такі великі дистанції. Ми це вже довели під час збиття літака ДРЛО А-50", - зауважив Євлаш.

Він додав, що сьогодні це стало черговим підтвердженням тому, що Україна може модифікувати різні свої засоби, які можуть діставати навіть на такі великі дистанції та ефективно атакувати ворожі літаки, в тому числі, такого типу як Ту-22М3.

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"Звісно що, це переломний момент. В першу чергу, для російських льотчиків, які будуть розуміти, що навіть на великій дистанції вони можуть бути уражені. І жодна їхня така атака, ракетний терор нашого мирного населення не залишиться безкарним", - наголосив речник.

Збиття Ту-22М3 - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 19 квітня, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що українські воїни вперше знищили російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який окупанти використовують для обстрілів України.

У Головному управління розвідки Міністерства оборони України зазначили, що це перший випадок, коли літак стратегічної авіації Росії знищили під час виконання бойового завдання.

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