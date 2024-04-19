За даними журналістів, було задіяно ЗРК, розроблений ще у 1960-х роках.

Російський стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3, який сьогодні вдалося збити Силам оборони України, уразили з зенітного ракетного комплексу С-200.

Про це пише hromadske з посиланням на власне джерело, знайоме з ситуацією. "Сили оборони України збили стратегічний російський бомбардувальник Ту-22М3 із зенітного ракетного комплексу С-200, розробленого ще в СРСР", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про збиття російського бомбардувальника:

Сьгодні вранці Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що українські воїни вперше знищили російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який окупанти використовують для обстрілів України.

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У Головному управління розвідки Міністерства оборони України зазначили, що це перший випадок, коли літак стратегічної авіації РФ знищили під час виконання бойового завдання.

Внаслідок успішного ураження інший російський літак, який рухався за ним, був змушений розвернутися і не здійснювати пуски.

В Росії ж заявили, що сталася "катастрофа", коли літак повертався на аеродром "після виконання бойового завдання". Причиною аварії вони називають технічну несправність.

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