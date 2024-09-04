Глава держави наголосив, що ці країни надають далекобійну зброю і саме від них потрібен дозвіл на її використання по території ворога.

На сьогодні чотири країни надають або спроможні надати Україні саме ту далекобійну зброю, яка здатна допомогти вигнати Росію з української території та зберегти життя цивільного населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент Володимир Зеленський під час спільної з прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом заяви для ЗМІ.

"Нам потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї саме від тих країн, які нам дають цю далекобійну зброю. І від них (цих країн - УНІАН) це залежить. І скажу чесно від коаліції всіх дружніх партнерів, всіх країн світу це не залежить", - сказав глава держави. Відео дня

Він підкреслив, що це рішення залежить від конкретних держав: США, Британії, Франції та Німеччини.

"На сьогодні тільки ці чотири країни або надають, або спроможні надати саме ту далекобійну зброю, яка нам може допомогти виштовхнути РФ з нашої території та зберегти життя цивільних людей у всіх містах: Полтаві, Львові, Харкові, Києві, Дніпрі, Кривому Розі. Щодня ми втрачаємо людей. І саме від цих чотирьох держав залежить наша сила в вирішенні цих проблем", - наголосив Зеленський.

Дозвіл на використання західної зброї для ударів по РФ

Зеленський систематично закликає союзників зняти заборону на нанесення ударів по військових об'єктах окупантів у тилу. Нещодавно високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель закликав зняти обмеження щодо використання Україною наданої зброї для поразки цілей у Росії.

"Зброя, яку ми поставляємо Україні, має бути використана в повному обсязі, і обмеження повинні бути зняті, щоб українці могли націлюватися на місця, звідки Росія їх бомбардує. Інакше зброя марна", - наголосив Боррель.

Водночас Угорщина та Словаччина, де панують дружні Кремлю уряди, висловилися проти. Відносини між Угорщиною та ЄС різко погіршилися після початку головування Будапешта у Раді Євросоюзу.

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