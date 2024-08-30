При цьому головним дипломат ЄС Жозеп Боррель активно просуває проукраїнську позицію

Словаччина та Угорщина відмовилися підтримати дозвіл ЗСУ атакувати російську територію західною зброєю.

Як пише Politico, після прибуття до будівлі Ради ЄС у Брюсселі високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель закликав зняти обмеження щодо використання Україною наданої зброї для поразки цілей у Росії.

"Зброя, яку ми поставляємо Україні, має бути використана в повному обсязі, і обмеження повинні бути зняті, щоб українці могли націлюватися на місця, звідки Росія їх бомбардує. Інакше зброя марна", - наголосив Боррель.

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На ранковій зустрічі міністрів ЄС був присутній голова МЗС України Дмитро Кулеба, який також закликав союзників дати Україні таку можливість. Він стверджував, що це не вважатиметься ескалацією.

За словами неназваного чиновника, заклики Кулеби та Бореля підтримали Франція, Швеція, Латвія, Нідерланди та Польща. Деякі з дипломатів нагадали, що міжнародне право не забороняє країні входити на територію агресора з метою самооборони.

Водночас Угорщина та Словаччина, де панують дружні Кремлю уряди, висловилися проти.

Відносини між Угорщиною та ЄС тривалий час були непростими, але різко погіршилися після початку головування Будапешта у Раді Євросоюзу. Ряд міністрів закордонних справ економічного блоку бойкотували запропоновану зустріч в угорській столиці, відвідавши натомість власний саміт з Боррелем Брюсселі.

"Тому що я так вирішив. Я вважав, що набагато доречніше зробити це в Брюсселі, оскільки деякі позиції, виражені угорським урядом, прямо суперечать спільній зовнішній політиці та політиці безпеки. Набагато краще було б зробити це вдома", - заявив той у відповідь на питання, чому відповідна зустріч пройшла окремо.

Дозвіл на використання далекобійної зброї Заходу

Як відомо, президент Володимир Зеленський систематично закликає союзників зняти заборону на нанесення ударів по військових об'єктах окупантів у тилу.

Нещодавно в Італії заявили, що їхня позиція щодо використання переданої зброї Україні для ударів по території Росії не змінилася: країна не дозволить цього.

The Washington Post вважає, що у Кремлі впевнені, що Україні дозволять бити західною зброєю по російській території.

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