Зокрема, далекокобійна зброя може змусити росіян відійти на суходолі так само, як вони відвели свої кораблі у Чорному морі.

Президент України Володимир Зеленський заявив. що надання далекобійної зброї українській армії може змінити хід війни з російськими окупаційними військами.

Про це Зеленський розповів журналісту Бруно Веспі під час інтервʼю для італійського телеканалу Rai 1. Зокрема, у президента запитали, чи можна було би змінити хід війни, якби до України прибула уся обіцяна зброя, а Німеччина передала свої далекобійні ракети.

Зеленський сказав, що Україна обіцяла не використовувати далекобійні ракети на будь-якій території, окрім тимчасово окупованих частин України з боку Росії. "У нас дефіцит і бракує різної амуніції, включаючи далекобійної. Авжеж, коли у тебе такий дефіцит, наша мета - деокуповувати свої землі і закінчити війну. І маючи сильну зброю іноді, ви знаєте, до використання деякої зброї може не дійти, тому що ті чи інші війська ворога бояться, якщо ти використовуєш ту чи іншу зброю. Вони відходять", - сказав Зеленський.

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Глава держави розповів про приклад, чого Україні вдалося досягти у Чорному морі, коли росіяни почали втрачати багато кораблів та відвели подалі свій флоту російські територіальні води.

"Такий самий приклад міг би змінити те, про що ви запитали - і хід на суходолі, хід війни війни на землі. Якщо у тебе є відповідна зброя і ти можеш відповісти російській армії, яка використовує далекобійну зброю по твоїх цивільних містах, наприклад, по Херсону. Вони стоять на іншому березі Дніпра. І їх далекобійність міцніша, аніж наша. Вони стріляють артилерією понад 20 км, а у нас до 20 км артилерійський снаряд. І уявіть собі, якщо у тебе є далекобійна зброя - ти можеш їх вибити далі. І вони самі, вони люди недосвідчені, багато з них бояться. І якщо би туди долітала наша зброя - вони би також відходили", - наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що далекобійна зброя може змінити хід війни і допомогти Україні просуватися вперед.

Німеччина відмовляється передавати Україні Taurus:

Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Олаф Шольц заперечує можливість передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Він пояснював це тим, що ці ракети могли б дістати до російської столиці.

Тим часом фракція ХДС/ХСС хоче повторно винести на голосування в Бундестазі питання надання українській армії німецьких ракет.

Видання The Times вважає, що німецький канцлер Шольц претендує на роль найслабшої ланки в кампанії Північноатлантичного Альянсу з порятунку України.

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