Тільки Україна може визначити умови миру з Росією, і вони мають бути прийнятними для Києва, наголошує генсек НАТО.

На тлі закликів до України діалогу з країною-агресором, які не припиняються, генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг від поспішних мирних перемовин.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але щоб мир був тривалим, він має бути справедливим. Мир не може означати заморожування конфлікту та прийняття угоди, продиктованої Росією. Тільки Україна може визначити умови, які є прийнятними", – сказав він в інтерв'ю Welt am Sonntag.

Глава НАТО Столтенберг також вкотре наголосив, що військові успіхи зміцнять позицію України на переговорах.

"Чим більше окупованих територій зможе звільнити Україна, тим кращі карти вона матиме за столом переговорів для досягнення справедливого та тривалого миру", – додав він.

Мирний план країн Африки

16 червня лідери низки африканських країн - Південно-Африканської Республіки, Замбії, Сенегалу та Єгипту, Конго та Уганди - прибули до України. Ці країни пропонують мирний план, який, на їхню думку, дозволить завершити війну в Україні. Зокрема, він передбачає досягнення миру дипломатичним шляхом.

На спільному брифінгу президент Володимир Зеленський акцентував, що Україна не дасть себе схилити до вигідних Росії кроків та не дасть себе використовувати Москвою.

Самопроголошена "мирна місія" країн Африки в суботу, 17 червня, попрямувала до Росії. Напередодні цього візиту Зеленський закликав лідерів звернутися до російського диктатора з закликом до звільнення українських політв’язнів, яких Росія утримує з 2014 року.

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