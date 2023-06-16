У Києві представили мирний план від семи африканських країн, який складається із 10 складових.

Сьогодні до України прибули лідери п’яти африканських країн - Південно-Африканської Республіки, Замбії, Сенегалу та Єгипту, які разом із Конго та Угандою пропонують мирний план, який, на їхню думку, дозволить завершити війну в Україні.

Разом із п’ятьма лідерами президент України Володимир Зеленський сьогодні провів перемовини, а згодом й велику прес-конференцію за їхніми результатами.

Реакція на ранковий російський обстріл

Зокрема, Зеленський прокоментував ранкові удари по Києві під час візиту африканських гостей, зазначивши, що випущені Росією крилаті та балістичні ракети сьогодні показали реальне зневажливе ставлення Росії до зусиль щодо відновлення миру і щодо усіх лідерів світу, які намагаються захистити світ від агресії.

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"Росія є єдиним джерелом війни та єдиною причиною, чому наслідки цієї війни завдають шкоди усьому світу – різним народам на всіх континентах", - наголосив він.

Президент підкреслив, що наразі ніхто не може відчувати захищеність своїх кордонів та безпеку своїх людей гарантованою, поки Росія намагається зробити агресію і крадіжку чужих земель глобальною нормою.

Зеленський впевнений, що сьогоднішні удари свідчать про те, що або Путін не контролює свою армію та найманців, бо вони б’ють по лідерам інших держав, які після України планують їхати в РФ, або ж Путін є неадекватною людиною, яка не готова бачити мир та хоче стерти й зруйнувати Україну.

Він вчергове зауважив, що російський президент діє як терорист, тому про діалог із ним не може йтися.

"Неможливо хорошими словами чи добрими кроками щодо президент РФ зупинити його агресію", - вважає президент.

За його словами, лише дипломатична ізоляція Путіна, яка покаже що увесь світ вважає президент РФ та його оточення терористами, зможе вплинути на російське суспільство. На думку глави держави, будь-які перемовини Росія сприймає лише як привід для накопичення сили. Відтак, не може йтися про дипломатичні переговори, поки російські війська перебувають на українських територіях.

Зеленський також дорікнув лідерам деяких держав, які не називають війну в Україні війною. Зокрема, йшлося про лідера Єгипту, який під час свого виступу на прес-конференції називав її "кризою".

"Деякі мої колеги постійно продовжують називати цю війну кризою. Навіть зараз публічно вони продовжують це робити… Це говорить про те, що ми по-різному оцінюємо ситуацію. Це не криза і це не загроза. Це війна, наслідки якої - велика кількість криз…", - сказав він.

Водночас, президент ПАР Матамела Сиріл Рамафоса зауважив, що під час сьогоднішнього візиту африканські лідери чули ракетні удари.

"Така діяльність не дуже добре працює для встановлення миру", - зауважив він.

Мирний план від лідерів Африки

Десять пунктів мирного плану від африканських країн на прес-конференції представив Рамафоса. За його словами, ця місія спрямована на досягнення миру дипломатичним шляхом, що і є основною складовою мирного плану, а лідери цих сімох країн Африки вірять у те, що це можливо.

"Ми також повинні уважно вислухати сьогодні президента Зеленського, а завтра президента Путіна", - додав він.

За словами Рамафоси, під час завтрашнього візиту до Росії вони зокрема питатимуть у Путіна про його бачення формули миру. Третьою складовою він назвав деескалацію конфлікту та наголосив на необхідності деескалації "по обидва боки". Четвертою складовою мирного плану є суверенність держав і народів відповідно до статуту ООН, а п'ятою складова - необхідність гарантій безпеки для всіх країн.

"Шостою складовою є те, що обидві країни повинні забезпечити рух зернових і добрив…", - уточнив Рамафоса.

Він додав, що однією з причин їхнього прибуття до України та бажання завершити війну є її негативні наслідки для Африки, зокрема зростання цін на зерно, нестача та підвищення цін на добрива.

"Сьомим елементом є гуманітарні питання. Потрібна гуманітарна підтримка тих, хто став жертвами війни, хто страждає. Ми підтримуємо цю гуманітарну допомогу", - підкреслив лідер ПАР.

Восьмою складовою він назвав обмін полоненими, а також повернення викрадених Росією українських дітей. Останніми двома пунктами є післявоєнна відбудова України та краща взаємодія з країнами Африки. Однак, у африканському мирному плані відсутній пункт про виведення російських військ з України.

Враховуючи риторику африканських гостей, Зеленський наголосив, що Україна не дасть себе схилити до вигідних Росії кроків та не дасть себе використовувати Росією. Президент також закликав лідерів Африки під час завтрашньої зустрічі із Путіним закликати його звільнити усіх українських політв’язнів, зокрема й тих, яких Росія незаконно ув’язнили ще у 2014 році.

Чи затримають Путіна у ПАР під час саміту БРІКС - відповідь Рамафоси

На це запитання журналістів президент ПАР так чітко й не відповів. За його словами, питання особистої участі Путіна у саміті обговорюється в уряді країни. Рамафоса також зауважив, що матиме двосторонню зустріч із Путіним для обговорення саміту.

"Ми постійно обговорюємо це питання… Мені доведеться приймати рішення й оголошувати про те, як відбудеться цей саміт БРІКС", - додав лідер ПАР.

Довідка УНІАН. Саміт БРІКС має відбутися у ПАР 22-24 серпня. Ратифікований ПАР Римський статут зобов’язує країну виконати виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт Путіна у справі про незаконну депортацію українських дітей.

Візит африканьскої делегації в Київ - що відомо

В п'ятницю, 16 червня, вранці в Україну прибула делегація лідері країн Африканського континенту. Гості представили свій "мирний план" по завершенню війни в Україні.

При цьому Росія завдала ракетного удару по Україні. В результаті атаки в Київській області були зруйновані три житлових будинки, а ще 15 споруд отримали пошкодження. Крім того, постраждали семеро людей.

Видання Reuters написало, що під час атаки африканські лідери пішли в київський готель, щоб сховатися в бомбосховищі. При цьому прес-секретар президента ПАР Сиріли Рамафоси заявив, що їхня делегація нібито не чула ні сирен, ні вибухів у Києві під час свого візиту.

Пізніше у коментарі журналістам речник президента ПАР пояснив що, під час атаки на столицю африканські делегації вже були у Києві, куди прибули після відвідин Бучі.

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