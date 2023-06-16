Зокрема, Африканські лідери мають зрозуміти, що Росія є агресором.

Африканські лідери мають усвідомити справжні наміри президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо війни проти України після сьогоднішньої ракетної атаки на Київ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу у Брюсселі речник із закордонних справ і політики безпеки Європейської комісії Петер Стано.

"Африканські лідери не лише відвідуватимуть Москву на вихідних. Вони зараз у Києві. І їх привітали дуже особливим чином - більшою кількістю ракетних атак від Путіна. Тож, я думаю, що це змусить їх дуже чітко усвідомити, хто є агресором і як агресор поводиться, які у нього справжні наміри", - сказав Стано.

При цьому, як зазначив речник, Євросоюз вітає будь-які змістовні і серйозні зусилля, спрямовані на встановлення миру.

"Тому що ніхто не хоче більше миру за українців і європейців. Але для цього, ви насправді повинні говорити з жертвою агресії. Саме тому, дуже добре, що Африканські лідери зараз у Києві після того, як з часу початку повномаштабного вторгнення минув один рік і чотири місяці. Дуже добро почути і побачити з перших вуст позиції, перспективи і досвід жертви", - зазначив Стано.

Речник додав, що сьогодні президент РФ Володимир Путін підготував дуже схоже "вітання", як він це робив багато разів раніше, коли відбувались закордонні візити до Києва.

"Сьогодні дуже очевидно, і також для Африканських лідерів, наскільки Путін є "щирим" щодо припинення конфлікту, і як він ставиться до усіх міжнародних зусиль, щоб зупинити цей конфлікт", - сказав Стано.

Речник зазначив, що війна може негайно припинитися, коли Путін перестане тероризувати український народ і виведе війська жорстоких і безжальних вбивць та мародерів з української території.

Атака на Київ під час візиту африканських лідерів

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 11.00 російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Україні крилатими ракетами "Калібр" та аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал". Напрямок атаки – Київщина! Усі ці ракети бути збиті українськими силами ППО.

Вранці до Києва прибула африканська делегація на чолі з президентом Сенегалу Маккі Салл і президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафоса.

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