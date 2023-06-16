В ЄС прокоментували візит африканської делегації в Київ під час атаки / twitter.com/PresidencyZA

Африканські лідери мають усвідомити справжні наміри президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо війни проти України після сьогоднішньої ракетної атаки на Київ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу у Брюсселі речник із закордонних справ і політики безпеки Європейської комісії Петер Стано.

"Африканські лідери не лише відвідуватимуть Москву на вихідних. Вони зараз у Києві. І їх привітали дуже особливим чином - більшою кількістю ракетних атак від Путіна. Тож, я думаю, що це змусить їх дуже чітко усвідомити, хто є агресором і як агресор поводиться, які у нього справжні наміри", - сказав Стано.

При цьому, як зазначив речник, Євросоюз вітає будь-які змістовні і серйозні зусилля, спрямовані на встановлення миру.

"Тому що ніхто не хоче більше миру за українців і європейців. Але для цього, ви насправді повинні говорити з жертвою агресії. Саме тому, дуже добре, що Африканські лідери зараз у Києві після того, як з часу початку повномаштабного вторгнення минув один рік і чотири місяці. Дуже добро почути і побачити з перших вуст позиції, перспективи і досвід жертви", - зазначив Стано.

Речник додав, що сьогодні президент РФ Володимир Путін підготував дуже схоже "вітання", як він це робив багато разів раніше, коли відбувались закордонні візити до Києва.

"Сьогодні дуже очевидно, і також для Африканських лідерів, наскільки Путін є "щирим" щодо припинення конфлікту, і як він ставиться до усіх міжнародних зусиль, щоб зупинити цей конфлікт", - сказав Стано.

Речник зазначив, що війна може негайно припинитися, коли Путін перестане тероризувати український народ і виведе війська жорстоких і безжальних вбивць та мародерів з української території.

Атака на Київ під час візиту африканських лідерів

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 11.00 російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Україні крилатими ракетами "Калібр" та аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал". Напрямок атаки – Київщина! Усі ці ракети бути збиті українськими силами ППО.

Вранці до Києва прибула африканська делегація на чолі з президентом Сенегалу Маккі Салл і президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафоса.

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