Україна зможе діяти на великих відстанях, легше знищуючи російську наземну оборону і стримуючи російські літаки.

Десяток сучасних літаків F-16, обіцяних союзниками Києва, нададуть Україні нові можливості, що дозволяють загрожувати перевазі Москви в повітрі.

"F-16 дадуть Україні такі необхідні оборонні і наступальні можливості", - заявив Newsweek Фредерік Мертенс, аналітик Гаазького Центру стратегічних досліджень.

"Прибуття F-16 у великих кількостях має дати Україні перевагу в повітрі, щоб захистити її передові українські війська від російських ударних вертольотів і плануючих бомб", - сказав Деніел Райс, колишній спеціальний радник головнокомандувача України генерала Валерія Залужного.

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Через F-16 і касетні ракети великої дальності, які прибули в Україну за останні кілька місяців, "кожна російська ціль" на підконтрольній Москві території опиниться в межах досяжності України, заявив Райс, який зараз є президентом Американського університету в Києві.

F-16 оснащені більш сучасною авіонікою (електронними системами) і кращими радарами. Вони були розроблені для запуску зброї стандарту НАТО, яку Україна використовувала на своїх старих літаках радянської епохи. Україна зможе діяти на великих відстанях, легше знищуючи російську наземну оборону і стримуючи російські літаки.

Крім цих нових можливостей, ці літаки ще на крок наблизили Україну до членства в НАТО, яке розглядалося як можливість для Києва, але залишалося віддаленим до кінця війни.

Київ, нарешті, отримав обіцянки про постачання вдосконалених F-16 кілька місяців тому, але без публічних зобов'язань щодо того, коли саме літак підніметься в небо України.

Є ознаки того, що Росія стурбована швидким прибуттям F-16. Москва почала підготовку до переміщення своїх чорноморських баз далі на схід від України, що "явно вказує на небезпеку, яку представляє собою майбутнє прибуття винищувачів F-16", заявляв раніше Мертенс.

"Ми бачили збиток, який українські ВПС змогли завдати старими Су-24 і сучасними крилатими ракетами Storm Shadow в Криму. Загроза з боку літаків F-16 буде набагато серйознішою, оскільки ці американські літаки мають правильні інтерфейси для використання західної зброї в повній мірі", - сказав Мертенс.

Запаси українських ракет класу "земля-повітря" не безмежні, і F-16 з їх ракетами повітряного базування є "одним з кращих способів гарантувати, що Київ зможе позбавити свої армії і міста від уваги російських літаків".

Україна довела, що вміє застосовувати поставлені Великобританією і Францією крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow (або SCALP-EG) проти російських цілей навколо анексованого Кримського півострова. Київ також заявив, що Росія втратила до восьми літаків всього за три тижні на початку цього місяця, що є свідченням ефективності української протиповітряної оборони.

F-16 зможуть використовувати HARM (або високошвидкісні протирадіаційні) ракети набагато ефективніше, ніж Київ може робити це зі своїми літаками радянської епохи. F-16 можуть використовувати сигнали в режимі реального часу для більш точного націлювання. Це "значно підвищить летальність цих ракет", передбачив Мертенс. Це також означатиме, що Україна зможе більш ефективно протистояти російській протиповітряній обороні.

Те ж саме можна сказати і про ракети AIM-120 AMRAAM (або перспективні ракети середньої дальності "повітря-повітря") і ракети "Гарпун" в районі Чорного моря.

"Поєднання F-16 і "Гарпуна" може дати Україні достатню протикорабельну ударну міць, щоб витіснити російський надводний флот з Чорного моря, якщо їм вдасться отримати достатню місцеву перевагу в повітрі, щоб завдати досить глибокого удару", - сказав Мертенс.

Оскільки за останні чотири місяці Росія втратила близько п'ятої частини свого Чорноморського флоту, F-16 збільшать цей показник завдяки стратегічній високоточній зброї.

Однак, як давно підкреслювали аналітики, літаки F-16 не змінять правила гри негайно. Вони оснащені абсолютно новим набором інфраструктури, і українським пілотам потрібен час, щоб повністю освоїтися в кабіні і повністю інтегрувати нові платформи в скоординовані операції.

"Той факт, що Україна отримує десятки F-16, не означає, що вона може використовувати їх у повітряній кампанії в стилі НАТО. Однак вони дозволять Україні проводити добре обрані повітряні атаки, які можуть вплинути на хід війни", - сказав Мертенс.

F-16 для України - деталі

Джерело в США повідомило Newsweek в середу, що Україна, швидше за все, отримала перші з обіцяних F-16. ВВС України не відповіли на письмовий запит Newsweek про коментарі, але опублікували відмову в заяві, опублікованій в соціальних мережах.

Україна має грандіозні плани на американські винищувачі F-16. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. Зокрема, за його словами літаки можна буде використовувати для нанесення ударів по пріоритетних наземних цілях на різну глибину оборони противника, для прикриття штурмової ударної авіації, забезпечення повітряного простору в акваторії Чорного моря та Азовського моря.

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