Літак зможе виконувати багато завдань з підтримки сухопутних військ.

Україна має грандіозні плани на американські винищувачі F-16. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Плани грандіозні, тому що літак багатоцільовий, він зможе виконувати багато завдань з підтримки сухопутних військ", - наголосив речник.

Зокрема, за його словами літаки можна буде використовувати для завдання ударів по пріоритетних наземних цілях на різну глибину оборони противника, для прикриття штурмової ударної авіації, забезпечення повітряного простору в акваторії Чорного моря та Азовського моря.

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"Також прикриття всередині країни від ворожих дронів та ракет, які щодня та щоночі нас атакують. Протидія кораблям - це теж один з тих факторів, який можна застосовувати", - заявив Ігнат.

Речник Повітряних сил наголосив, що F-16 має широкий спектр озброєння, яке можна застосовувати на тому чи іншому відтинку фронту, та допоможе здобути перевагу у повітрі, протидіяти застосуванню керованих авіаційних бомб.

Винищувачі F-16, ймовірно, вже в Україні

Видання Newsweek з посиланням на джерело в уряді США повідомило, що американські винищувачі F-16, ймовірно, вже в Україні. За останні три тижні ЗСУ збили вісім російських літаків. Також у ніч проти 26 грудня знищено ВДК "Новочеркаськ". Російські пропагандисти турбуються, що ЗСУ змогли це зробити завдяки винищувачам F-16, зазначає видання.

Офіційно цю інформацію не підтверджено.

Наголошується, що Київ вимагав літаки, які підвищать здатність України протистояти домінуванню Росії в небі та завдати більше ударів по ключових російських об'єктах.

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