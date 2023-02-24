Перші танки Leopard 2 німецького виробництва, які передає Польща, вже прибули на територію України.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Блащак під час засідання Ради національної безпеки, скликане Анджеєм Дудою, передає видання RMF FM. Нагадаємо, раніше сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що поставка відбудеться сьогодні.

В Україну прибули перші з 14 танків Leopard 2, які є у розпорядженні польської армії. Як зазначило видання, про це прем'єр-міністр Матеуш Моравецький офіційно оголосить сьогодні під час візиту до Києва.

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При цьому польське видання зазначило, що на полігоні у Свєнтошуві вже кілька тижнів тривають навчання українських екіпажів на танках Leopard 2 німецького виробництва.

Танки Leopard 2 для України

11 січня у Львові президент Анджей Дуда заявив, що Польща вирішила передати Україні роту танків Leopard 2 у рамках формування "танкової" коаліції.

Наприкінці січня Німеччина погодилася поставити Україні танки Leopard 2, а також дозволила іншим країнам поставляти ці танки ЗСУ.

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