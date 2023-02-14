Іспанія вже до кінця тижня прийме українських танкістів на навчання.

Іспанія заявила про бажання провести навчання для 55 танкістів і техніків з України використання танків Leopard 2, екіпаж якого складається з чотирьох чоловік.

Про це повідомила міністр оборони Маргарита Роблес у кулуарах засідання міжнародної контактної групи щодо України в Брюсселі, передає Speigel. Роблес уточнила, що українські танкісти приїдуть в Іспанію вже до кінця цього тижня.

Іспанія дала принципову згоду на постачання Україні танків, але ще не визначилася скільки танків надати.

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Танки Leopard 2 для України

25 січня уряд Німеччини погодив передачу Україні 14 одиниць танків Leopard 2 і дозволив іншим країнам реекспортувати танки німецького виробництва в Україну.

6 лютого українські екіпажі розпочали навчання з експлуатації цих танків. 8 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що перший батальйон Leopard 2 прибуде в Україну в березні-квітні.

А сьогодні стало відомо, що Норвегія пожертвує для України вісім танків Leopard 2 і до чотирьох танків спеціального призначення. Також Міноборони Польщі повідомило, коли ці танки відправить Україні.

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