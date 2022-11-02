Військовим не вистачає навіть їжі.

Росія відчуває великі проблеми з забезпечення мобілізованих. Противнику навіть не вистачає навіть їжі.

Про це радник ОПУ Олексій Арестович заявив в ефірі ФЕЙГІНLIVE.

"Як я сказав на початку липня – Росія вийшла на плато своєї готовності, і плато почало кренитися. Подальшого розвитку немає, є поступовий нахил на користь погіршення. Вони знову повернули плато, наростили його, зуміли піднятися, і воно зараз теж почне повільно кренитися. Цілком можливо, що буде знову буде мобілізація через якийсь час. Кожен раз це буде гірше... Вони 300 призвали, 100 кинули на театр, де інші 200? У них тупо форми навіть немає, не те що озброєння. Їх одягнути немає у що. Вони типу призвані, сидять в навчальних таборах, використані бути не можуть, тому що на них не вистачає форми, не вистачає спорядження, на них не вистачає молодших командирів і взагалі всього. Жратви елементарно не вистачає і медицини, медичного забезпечення для того щоб зробити з них хоча б подобу підрозділів. Їм просто сержантів не вистачає, офіцерів", – зазначає Арестович.

Радник ОПУ скептично ставиться до ідеї про те, що найближчим часом росіяни зможуть знайти ресурси для забезпечення армії всім необхідним.

"У них – це дуже важливо зрозуміти – не вистачає їжі. Про яке спорядження, яку форму, яких молодших командирів ми говоримо, якщо їм не вистачає їжі.... Тому питання постановки бою, тим більше приведення в стан, коли вони можуть виконувати бойові завдання, це дуже віддалена і дуже похмура для них перспектива", – каже він.

Мобілізація в Росії

Як повідомляв УНІАН, у вересні російський диктатор Володимир Путін оголосив про початок мобілізації російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міноборони РФ повідомляло про плани призвати 300 тисяч осіб.

28 жовтня міністр оборони Шойгу відзвітував Путіну про завершення мобілізації. Нібито плани щодо призову 300 тисяч осіб виконані, 82 тисячі вже відправлені на фронт, інші "проходять злагодження".

Всупереч заяві Шойгу про закінчення часткової мобілізації, станом на 3 листопада відповідний указ все ще не підписаний Путіним.

Українська розвідка повідомляла, що мобілізованим не вистачає військової форми, спальних місць і вбиралень. Шойгу також визнав проблеми з постачанням, проте заявив, що вони нібито вирішені.

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