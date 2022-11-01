Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало чергове перехоплення розмови окупанта в близькими, в якій росіянин скаржиться на умови несення служби.
Зокрема, в перехопленій розмові російський військовий розповідає, що у нього більше немає чобіт.
"Бігли, покидали... Як почалиї ї***ити артилерія, і не туди, і не сюди. Хто встиг...", - скаржиться окупант.
Розповідає і про серйозні проблеми із забезпеченням.
"Не все так просто, мам. У них все є, у них нічники є, у них все є – а у нас нічого, навіть жерти не возять", – каже росіянин.
Однак мати не тільки не підтримує сина, але і переконує його, що скаржитися йому нема на що.
"Скільки там цих ... Мають ж пацани... Зараз всі приїдуть і п***а їм там до кінця жовтня. ... Не треба це розповідати. До кінця жовтня сказали, що Лиман вже буде звільнений повністю", – відповідає мати.
Щоб підбадьорити сина, жінка розповіла йому про знайомих, які також вирушили на фронт.
"Відпустили ж всю в'язницю, наших пацанів. ... З Ізмайлової в'язниці 200 осіб пішло", – додає жінка.
Звільнення Лиману від російських загарбників
На початку жовтня стало відомо, що Україна повернула контроль над Лиманом у Донецькій області, який росіяни контролювали з кінця травня.
Як і в інших деокупованих населених пунктах, тут виявили докази звірств росіян – могили з тілами загиблих під час окупації цивільних і військових, вбитих дітей.
Поразка росіян у Лимані завдала серйозної шкоди репутації російського командування. На його адресу після відходу російських військ з міста вперше голосно зазвучала критика.
Глава Чечні Рамзан Кадиров і бізнесмен, власник ПВК Вагнера (ПВК Ліга) Євген Пригожин звинувачували військових у невдачах.