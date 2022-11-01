Щоб підбадьорити сина, жінка розповіла йому про мобілізацію ув'язнених.

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало чергове перехоплення розмови окупанта в близькими, в якій росіянин скаржиться на умови несення служби.

Зокрема, в перехопленій розмові російський військовий розповідає, що у нього більше немає чобіт.

"Бігли, покидали... Як почалиї ї***ити артилерія, і не туди, і не сюди. Хто встиг...", - скаржиться окупант.

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Розповідає і про серйозні проблеми із забезпеченням.

"Не все так просто, мам. У них все є, у них нічники є, у них все є – а у нас нічого, навіть жерти не возять", – каже росіянин.

Однак мати не тільки не підтримує сина, але і переконує його, що скаржитися йому нема на що.

"Скільки там цих ... Мають ж пацани... Зараз всі приїдуть і п***а їм там до кінця жовтня. ... Не треба це розповідати. До кінця жовтня сказали, що Лиман вже буде звільнений повністю", – відповідає мати.

Щоб підбадьорити сина, жінка розповіла йому про знайомих, які також вирушили на фронт.

"Відпустили ж всю в'язницю, наших пацанів. ... З Ізмайлової в'язниці 200 осіб пішло", – додає жінка.

Звільнення Лиману від російських загарбників

На початку жовтня стало відомо, що Україна повернула контроль над Лиманом у Донецькій області, який росіяни контролювали з кінця травня.

Як і в інших деокупованих населених пунктах, тут виявили докази звірств росіян – могили з тілами загиблих під час окупації цивільних і військових, вбитих дітей.

Поразка росіян у Лимані завдала серйозної шкоди репутації російського командування. На його адресу після відходу російських військ з міста вперше голосно зазвучала критика.

Глава Чечні Рамзан Кадиров і бізнесмен, власник ПВК Вагнера (ПВК Ліга) Євген Пригожин звинувачували військових у невдачах.

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