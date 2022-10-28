Шойгу визнав, що армія Росії відчувала труднощі з постачанням для мобілізованих.

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу відзвітував перед російським диктатором Володимиром Путіним про підсумки часткової мобілізації.

Як заявив Шойгу на зустрічі, заходи щодо часткової мобілізації завершені.

За його словами, за місяць і 1 тиждень після оголошення мобілізації були мобілізовані 300 тисяч осіб. З них 1300 – співробітники органів виконавчої влади.

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Міністр доповів Путіну, що 82 тисячі призваних в рамках часткової мобілізації вже направлені на фронт. Він збрехав, що їх нібито відправили у війська після навчань.

Ще 218 тисяч, за його словами, знаходяться на полігонах і в процесі бойового злагодження.

Шойгу визнав, що армія Росії відчувала труднощі з постачанням для мобілізованих. Він запевняє, що ці проблеми вже вирішені.

Також міністр заявив, що в майбутньому на фронт продовжать відправляти добровольців і контрактників.

Мобілізація в Росії

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізація на війну в Україні. Він стверджував, що мобілізують тільки тих, хто знаходиться в запасі, але незабаром стало відомо, що повістки видають навіть особам з інвалідністю. Генштаб ЗСУ інформував, що у віддалених населених пунктах РФ мобілізують все чоловіче населення певної вікової категорії. При цьому не враховується відсутність досвіду військової служби і бойового досвіду.

Вже на початку жовтня стало відомо, що ворог перекидає перших мобілізованих, серед них є перші загиблі. 13 жовтня з'явилося перше офіційне повідомлення про загибель мобілізованих.

Українська розвідка повідомляла про серйозні проблеми із забезпеченням призваних. Їм не вистачало військової форми, спальних місць і навіть вбиралень.

Перед відправкою на фронт мобілізовані не отримували належної підготовки. Наприклад, "мобік" Максим Спіцин, який потрапив у полон, розповів, що новобранцям видали "ще радянське стародавнє озброєння, старі бронежилети ще з чеченської війни" і відправили воювати після того, як два рази возили на стрільби.

20 жовтня заступник Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що станом на середину жовтня в Росії мобілізували 200 тисяч людей.

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