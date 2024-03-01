При цьому оперативна обстановка є динамічною, подекуди Сили оборони відновлюють втрачені позиції.

На Авдіївському напрямку противник противник, кидає нові резерви і має деякі локальні успіхи.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"На Авдіївському напрямку противник збільшує інтенсивність артилерійських обстрілів, має значну перевагу в боєприпасах, нарощує чисельність штурмових груп - аж до батальйонно-тактичної групи, кидає в дій нові резерви, відтак має деякі локальні успіхи", - зазначає він. При цьому додає, що оперативна обстановка є динамічною і Сили оборони подекуди відновлюють втрачені позиції, виставляють додаткові позиції відділень, вогневі позиції, спостережні пункти.

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Тарнавський зазначає, що на Авдіївському напрямку минулої доби відбито 25 атак ворога, на Новопавлівському - 30, а на Оріхівському – одну атаку. Він зазначає, що окупанти в операційній зоні ОСУВ "Таврія" завдали 36 авіаударів, було 1074 обстріли та 118 ударів дронів-камікадзе.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зазначає, що ворог втратив вбитими і пораненими 319 осіб, а також знищено 5 танків, 13 бойових бронемашин, 2 артсистеми, 11 автомобілів, 2 засоби ППО, 3 одиниці спецтехніки. Нейтралізовано або знищено 278 БпЛА різних типів. Також уражено ворожий бліндаж.

Авдіївський напрямок: що там відбувається зараз

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт Сергій Згурець зазначав, що Авдіївський напрямок залишається складним. За його словами, після виходу українських військ з Авдіївки наша лінія оборона проходила по лінії Степове - Ласточкине - Сєверне.

26 лютого речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що Сили оборони відійшли з населеного пункту Ласточкине Донецької області. Населений пункт розташований в 6 кілометрах від Авдіївки.

28 лютого видання Bild. Написало, що внаслідок просування російських окупантів, під їхній контроль перейшли три села в районі Авдіївки. Зазначалося, що за 10 днів російські військові просунулися на цьому напрямку відразу на 5 км. За оцінками аналітиків, при збереженні такого темпу росіяни за кілька місяців досягнуть адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями.

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