Унаслідок просування російських окупантів, під їхній контроль перейшли три села в районі Авдіївки.

Після захоплення російськими окупантами Авдіївки, минуло 10 днів. І після невеликої перерви вони продовжили просування на захід, внаслідок чого під російський контроль перейшли ще три невеликих села.

За 10 днів російські військові просунулися на цьому напрямку відразу на 5 км, пише Bild. Як пише видання, за оцінками аналітиків, при збереженні такого темпу росіяни за кілька місяців досягнуть адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями.

Складна ситуація для ЗСУ склалася і неподалік Бахмута, де російські окупанти просуваються до населеного пункту Часів Яр. Там окупаційні війська мають перевагу в озброєнні та живій силі, а також майже безперешкодно завдають масованих авіаударів.

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Авдіївський напрямок: новини

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький заявив, що після захоплення Авдіївки в російських окупантів виникла ейфорія, вони продовжують штурмувати позиції Сил оборони майже цілодобово.

Колишній командир роти 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар" Євген Дикий зазначає, що на Авдіївському напрямку ситуація "дуже загрозлива".

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