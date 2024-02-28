Захоплення Авдіївки дозволило російським військам натиснути на позиції ЗСУ.

Російські окупанти намагаються використати тактичні можливості, які з'явилися після захоплення Авдіївки. Вони підтримують відносно швидкий темп наступу, намагаючись просунутись до того, як ЗСУ встановлять більш згуртовані та складні для проходження оборонні лінії в цьому районі.

Як повідомляє Інституту вивчення війни, загарбники тимчасово знизили темп своїх операцій під час зачистки Авдіївки, але поновили просування на захід і північний захід від міста.

Речник Таврійської групи військ Дмитро Лиховий заявив 27 лютого, що окупанти збільшили чисельність своїх штурмових груп з невеликих груп у складі відділень до взводів і навіть роти.

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"Наразі російські війська зосереджують атаки на захід від Авдіївки у напрямку Бердичів, Орлівки й Тоненького, де українські війська створили термінові оборонні позиції для прикриття свого відходу з Авдіївки та прийому наступних російських наступальних операцій", - зазначають аналітики.

Водночас українські військові спостерігачі охарактеризували укріплення Сил оборони на захід від Авдіївки як такі, що "розчаровують" та "є проблемними". При цьому російські мілблогери стверджують, що ЗСУ намагаються утримувати оборонні позиції безпосередньо на захід від міста. На їхню думку, українські війська зосередяться на оборонній лінії далі на захід, яку захисники почали будувати в листопаді 2023 року.

Легкого просування не буде

В Інституті вивчення війни зазначають, що росіяни продовжують спроби наступу, щоб позбавити Сил оборони перепочинку, який дозволив би Україні створити більш згуртовану і важкопрохідну лінію оборони в безпосередній близькості від міста.

"Захоплення Авдіївки дозволило російським військам натиснути на позиції, які українські війська утримували протягом коротшого періоду, ніж позиції у місті або далі на захід, і російські війська, ймовірно, підтримують високий оперативний темп, щоб спробувати використати цю тактичну можливість", - пояснюють аналітики.

Вони не виключають, що впродовж найближчих тижнів окупанти можуть захопити населені пункти на захід і північний захід від Авдіївки. Однак їх просування сповільнить рельєф місцевості та водні об'єкти на захід від міста, особливо водойма, що пролягає між Бердичевом і Семенівкою-Орлівкою.

"Ця складна місцевість, ймовірно, обмежить подальші тактичні успіхи росіян і дозволить українським військам зайняти підготовлені оборонні позиції, які, ймовірно, сприятимуть фінальній кульмінації нинішніх російських наступальних зусиль у цьому районі, принаймні доти, доки росіяни не посилять свої атакуючі елементи", - йдеться у звіті ISW.

Обстановка на Східному фронті

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що росіяни офіційно передали відповідальність за вісь Донецьк - Авдіївка Центральному угрупованню російських військ та офіційно передали попередню зону відповідальності Центрального угруповання військ на Лиманському напрямку Західному угрупованню військ Росії.

Як додають в ISW, західне угруповання військ РФ, взяло на себе відповідальність за принаймні частину Лиманського напрямку наприкінці осені та на початку зими 2023 року. Це сталося після того, як їхнє командування перекинуло основну частину з'єднань Центрального угруповання військ з метою захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року.

"Російські офіційні особи нещодавно похвалили Центральне угруповання військ за захоплення Авдіївки, особливо відзначивши командувача ЦВО генерал-полковника Андрія Мордвічева, і дедалі частіше визначають Авдіївський напрямок, як зону відповідальності Центрального угруповання військ", - додають аналітики.

Як вказується у звіті, вісь Авдіївка-Донецьк є відносно вужчою зоною відповідальності порівняно з зонами відповідальності інших угруповань російських військ в Україні. Це свідчить про те, що російське військове командування, ймовірно, планує продовжувати наступальні дії в районі Авдіївки в найближчій і середньостроковій перспективі.

Війна в Україні - новини з Авдіївського напрямку

Як повідомляв УНІАН, 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка два роки обороняла Авдіївку, йде на ротацію.

Заступник командира третьої ОШБр, відомої Україні останніми боями за Авдіївку, попередив: подальші бойові дії будуть важкою історією, нація має готуватися до можливих ситуативних відступів.

Днями стало відомо, що українські війська відійшли від сіл Степове і Сєверне під Авдіївкою.

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