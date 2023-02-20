У ближньому бою знищено шістьох загарбників, дев’ятьох поранено, а решта окупантів втекла.

У передмісті Бахмута на Донеччині українські військові здійснили контратаку та знищили групу окупантів.

Як повідомляє Держприкордонслужба, минулої доби охоронці кордону відбили шість атак противника та провели одну контратаку. Так, у бою прикордонники-мінометники відбили атаку піхоти противника.

"Надвечір у передмісті Бахмута наші оборонці вогнем зі стрілецької зброї зупинили просування двох десятків "вагнерівців", які закріпились у спорудах й очікували на вогневу підтримку", - йдеться у повідомленні.

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Прикордонники-розвідники у взаємодії з воїнами ЗСУ контратакували ворога.

"У ближньому бою знищено шістьох загарбників, дев’ятьох поранено, решта окупантів втекла", - розповіли у ДПСУ.

Битва за Бахмут: останні новини

Кілька місяців окупанти активно штурмують Бахмут, проте українські військовослужбовці тримають оборону. За даними української розвідки, наступ на Бахмут очолює ПВК "Вагнер".

15 лютого українські прикордонники здійснили наліт на російські позиції під Бахмутом, ліквідували загарбників і взяли в полон "вагнерівця". Також повідомлялося, що через невдалі штурмові дії окупантам довелося весь день евакуювати вбитих і поранених.

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