Військовий ЗСУ розповів, яка зараз ситуація на цьому напрямку.

У неділю, 19 лютого, армія окупантів в Бахмуті влаштувала "санітарний" день і евакуювала вбитих і поранених військових.

Про це повідомив командир взводу 2-ї штурмової роти при 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу Роберт Бровді (позивний "Мадяр"). За його словами, це сталось внаслідок невдалих штурмових дій вночі.

"Мадяр" розповів, що ніч проти 19 лютого в Бахмуті була досить інтенсивна, зокрема на західно-південній (район "літачка") та північній околицях міста. Попри старання інтервентів, їм не вдалось дійти до "літачка". Водночас на східній околиці було спокійно, а на флангах росіяни також не мали успіху.

Відео дня

"Прочитав, що китайці розглядають можливість постачання російській армії озброєння. Ну так собі новина, бо, мабуть, китайці можуть, але то такий сигнал, який я розглядаю на позитиві", - сказав Бровді.

Як пояснив військовий це означає, що ворогам не вистачає того боєкомплекту, який наразі в них у недостатній кількості.

Ситуація під Бахмутом

У ЗСУ зазначили, що Росія вже щонайменше вісім разів встановлювала дати захоплення Бахмута, однак місто залишається символом мужності.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський заявив, що тривала оборона Бахмута дає Силам оборони України можливість краще підготуватись до контрнаступу. Наразі окупанти зазнають там колосальних втрат. На думку експерта, вже наприкінці війни російських фронт може посипатись на цьому напрямку.

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