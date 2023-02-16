Вчора під Бахмутом українські прикордонники захопили ворожий опорний пункт, знищили п’ятьох окупантів і взяли у полон "вагнерівця".
Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Державної прикордонної служби України. Зазначається, що у середу, 15 лютого, бойовий розвідувальний дозор прикордонників здійснив наліт на позиції російських окупантів під Бахмутом.
"Наші захисники боєм захопили один з ворожих опорних пунктів, увійшли у ворожий тил та атакували окупантів. Зі стрілецької зброї знищили до 5 загарбників, 1 взяли у полон", - йдеться у повідомленні.
Також уточнюється, що в полон було взято російського бойовика із приватної військової кампанії "Вагнер".
Втрати Росії в Україні
Як повідомляв УНІАН, минулої доби українські бійці ліквідували ще 690 російських окупантів.
За даними Генерального штабу Збройних Сил України, загалом з 24 лютого 2022 року російська армія втратила близько 140 тисяч 460 осіб.
У 92-й окремій механізованій бригаді повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення окупанти перекинули в Україну близько 40 тисяч бойовиків ПВК "Вагнера". Понад 35 тисяч з них вже ліквідували.
Колишні члени "Вагнера" неодноразово розповідали про жорстоке поводження в російській армії, знущання та страти.