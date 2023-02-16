Бойовий розвідувальний дозор прикордонників напередодні здійснив наліт на позиції російських загарбників поблизу Бахмута.

Вчора під Бахмутом українські прикордонники захопили ворожий опорний пункт, знищили п’ятьох окупантів і взяли у полон "вагнерівця".

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Державної прикордонної служби України. Зазначається, що у середу, 15 лютого, бойовий розвідувальний дозор прикордонників здійснив наліт на позиції російських окупантів під Бахмутом.

"Наші захисники боєм захопили один з ворожих опорних пунктів, увійшли у ворожий тил та атакували окупантів. Зі стрілецької зброї знищили до 5 загарбників, 1 взяли у полон", - йдеться у повідомленні.

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Також уточнюється, що в полон було взято російського бойовика із приватної військової кампанії "Вагнер".

Втрати Росії в Україні

Як повідомляв УНІАН, минулої доби українські бійці ліквідували ще 690 російських окупантів.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, загалом з 24 лютого 2022 року російська армія втратила близько 140 тисяч 460 осіб.

У 92-й окремій механізованій бригаді повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення окупанти перекинули в Україну близько 40 тисяч бойовиків ПВК "Вагнера". Понад 35 тисяч з них вже ліквідували.

Колишні члени "Вагнера" неодноразово розповідали про жорстоке поводження в російській армії, знущання та страти.

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