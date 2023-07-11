У полон потрапили десятеро окупантів, які підтвердили, що одніє з десантних бригад РФ практично не існує.

Воїни третьої окремої штурмової бригади розбили підрозділи 83 десантно-штурмової бригади РФ під Бахмутом.

Як повідомили у прес-службі бригади, бійці 2-го штурмового батальйону звільнили понад кілометр територій, покращивши тактичне становище українських сил в напрямку міста.

"Внаслідок наступу було повністю ліквідовано взвод ворога та захоплено у полон ще 10 російських окупантів. Також знищено російську техніку, зокрема ворожий танк. Захоплено ротний опорний пункт та відбито позиції для подальшого просування штурмовиків. Не зупиняємось на досягнутому — штурмуємо далі", - йдеться у повідомленні.

Також бригада опублікувала відео із полоненими російськими десантниками. На кадрах український воїн лаконічно розповів росіянам, що вони перебувають на території України, а також пояснив, як заснували Москву "із багна та г*вна". Також окупантам пояснили, яка бригада взяла їх у полон, а також порадили чітко відповідати на усі запитання, які їм будуть ставити.

Під час спілкування з воїнами один з окупантів підтвердив, що 83 бригади РФ практично не існує. Усі підрозділи втратили свою боєздатність, а залишки особового складу кинули під Бахмут, як м'ясо.

Бахмутський напрямок - головні новини

Кілька тижнів поспіль ЗСУ мають успіхи на Бахмутському напрямку. Місто перебуває в оперативному оточенні. Вчора заступниця міністра оборони Ганна Маляр 10 липня заявила, що вже кілька днів Збройні Сили України тримають входи і виходи з Бахмута, а також переміщення окупантів по місту під вогневим контролем.

В Генштабі повідомляли, що ЗСУ вже звільнили 24 квадратних кілометри на Бахмутському напрямку, а за минулий тиждень звільнили ще 4 квадратних кілометри територій.

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