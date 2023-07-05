Після того як українські захисники почали просування по флангах біля Бахмуту, ворог підтягує десантно-штурмові війська.

На Бахмутському напрямку ситуація вкрай активна, триває двобій за ініціативу, розповіла в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона акцентувала, що в самому місті Бахмут "ворог фактично знаходиться в пастці". "Тому що, з одного боку, вони більшу частину міста контролюють, а ми контролюємо південно-західну тільки частину. Але вони не можуть пересуватися по місту, тому що наші Збройні сили їм не дають це зробити. І вони фактично з нього і вийти не можуть, тому що це теж не дають здійснити наші Збройні сили. Довкола Бахмута, по флангах, ми по південному флангу дещо просуваємося, по північному флангу йдуть бої", - підкреслила Маляр.

Заступниця міністра оборони зазначила, що після того, як українські захисники почали просування довкола Бахмута, ворог змушений підтягувати свої резерви, тому що "не збираються здавати свої позиції так просто і не відмовляється від задачі вийти в цілому на кордони Донецької і Луганської областей". Водночас зафіксовано факти використання росіянами загороджувальних загонів, тому що окупанти цілими підрозділами залишають позиції.

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"Довкола Бахмута знову дуже-дуже гарячо зараз. В останні дні вони (росіяни-УНІАН) підтягують туди десантно-штурмові війська. І ми бачимо, що зараз їхні військові відмовляються йти у бій, залишають свої позиції. І ми зафіксували вже, буквально сьогодні, що вони виставляють заградзагони, які просто стріляють в спину своїм, щоб ті не залишали позиції. Тобто, ставки підвищуються і ситуація дуже серйозна. Вже просто залишають позиції цілими підрозділами. І зараз у них паніка. Це безумовно результат дуже складної, ретельної роботи наших військових", - підкреслила Маляр.

Вона додала, що на Лиманському напрямку тривають запеклі бої - "там ворог намагається наступати". На Таврійському напрямку на певних напрямках є просування. "Це по суті "вигризання" кожного метру землі…Ворог стягує туди все що може, щоб не дати нам просуватися. Тому, у важких дуже умовах, але наші там поступово-поступово просуваються, і на півдні, в тому числі. На півдні, там більше напрямків нашого наступу і власне, ми по кожному рухаємося",- сказала Маляр.

Заступник міністра оборони підсумувала загальну ситуацію на фронті. "Ми поступово, але все ж таки просуваємось. Ворог на жодному з напрямків, де він наступає, не просувається", - підкреслила Маляр.

Ситуація у Бахмуті - актуальні новини станом на вечір 5 липня

Сьогодні 5 липня командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що Сили оборони мають успіхи на Бахмутському напрямку. Він зазначив, що на північних підступах до Бахмуту відбито низку територій і знищено значну кількість окупантів.

У ранковій доповіді речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов інформував, що північніше та південніше міста Бахмут українські війська продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів. Внаслідок наступальних дій Сили оборони мають успіх у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Зазначалося, що противник чинить шалений спротив та зазнає величезних втрат.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський інформував, що за останню добу Сили оборони на Таврійському напрямку ліквідували більше двох рот російських окупантів та знищили 25 одиниць військової техніки противника.

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