Українські війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

Українська армія станом на 11 липня 2023 року веде наступ на чотирьох напрямках - Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському, цитує Military Media Center речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова.

"На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут", - сказав він.

На трьох напрямках ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника.

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"Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви", - зазначив Ковальов.

Контрнаступ ЗСУ - що відбувається на фронті

Українські сили пішли у контрнаступ ще на початку червня, звільнивши у перші тижні одразу 8 населених пунктів на стику Запорізької і Донецької областей.

Невдовзі видимі темпи просування Збройних сил "просіли", через що західні аналітики почали хвилюватися про нібито згасання "імпульсу" наступальної операції.

Тоді як інші кола експертів зауважують, що наразі бої мають розвідувальний характер: ними українські війська "промацують" оборону ворога. А колишній голова Генштабу Британії Марк Карлтон-Сміт взагалі припустив, що основна битва ЗСУ може початися восени.

Останнім часом Генштаб найбільше звітує про просування захисників під Бахмутом. Експерт Роман Світан, своєю чергою, зауважив, що ЗСУ на Бахмутському напрямку зайняли панівні висоти, через що артилерія тепер може діставати до входів і виходів з міста. Зараз українські військові тримають у Бахмуті висоти, а низини опинилися в оперативному оточенні - мова про Кліщіївку та район Берхівки.

Всього, за підрахунком Інституту вивчення війни, українські захисники в ході контрнаступних операцій з початку літа 2023 року звільнили стільки ж території, скільки армія РФ захопили більш ніж за шість місяців. Зазначається, що Сили оборони відбили понад 250 квадратних кілометри території.

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