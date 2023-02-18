Унаслідок "прильотів" пошкоджена газорозподільна станція, також спостерігаються проблеми зі світлом.

Гауляйтер Курської області Роман Старовойт поскаржився на "прильоти" по території прикордоння вранці 18 лютого, коли РФ пускала ракети по Україні.

"Ранок суботи почався з чергового обстрілу прикордонних районів Курської області з території України. П'ять прильотів зафіксовано в районі села Горналь Суджанського району. Тут, на щастя, обійшлося без постраждалих і пошкоджень", - написав Старовойт в Telegram.

По два снаряди впало в околицях села Єлизаветівка та біля підстанції Попово-Лежачі Глушківського району. Постраждалих немає, запевняє Старовойт. Разом з тим влада заявляє, що в результаті обстрілу порушено електропостачання селища Краснооктябрьське і села Вольфіне.

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"У Єлизаветівці пошкоджена газорозподільна станція. Аварійні бригади приступили до термінового ремонту", - відзвітував Старовойт.

Масований удар РФ по Україні 18 лютого - що відомо

У суботу вранці Росія здійснила новий масований пуск ракет по Україні. Повідомлялося про вибухи у Хмельницькому та роботу ППО на Миколаївщині.

За даними ОП, Росія застосувала й тактичну авіацію у повітряному просторі окупованих територій. Як повідомляють Повітряні сили, всього РФ випустили чотири крилаті ракети типу"Калібр", дві вдалося знищити силам протиповітряної оборони.

Через пуск ракет РФ енергетики превентивно вимкнули світло у низці регіонів, зокрема й у Києві та області.

Станом на ранок в Чорному морі фіксували 12 ракет "Калібр". Представниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк попереджала, що масований удар окупанти можуть здійснити "у будь-який момент".

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