Гауляйтер Курської області Роман Старовойт поскаржився на "прильоти" по території прикордоння вранці 18 лютого, коли РФ пускала ракети по Україні.
"Ранок суботи почався з чергового обстрілу прикордонних районів Курської області з території України. П'ять прильотів зафіксовано в районі села Горналь Суджанського району. Тут, на щастя, обійшлося без постраждалих і пошкоджень", - написав Старовойт в Telegram.
По два снаряди впало в околицях села Єлизаветівка та біля підстанції Попово-Лежачі Глушківського району. Постраждалих немає, запевняє Старовойт. Разом з тим влада заявляє, що в результаті обстрілу порушено електропостачання селища Краснооктябрьське і села Вольфіне.
"У Єлизаветівці пошкоджена газорозподільна станція. Аварійні бригади приступили до термінового ремонту", - відзвітував Старовойт.
Масований удар РФ по Україні 18 лютого - що відомо
У суботу вранці Росія здійснила новий масований пуск ракет по Україні. Повідомлялося про вибухи у Хмельницькому та роботу ППО на Миколаївщині.
За даними ОП, Росія застосувала й тактичну авіацію у повітряному просторі окупованих територій. Як повідомляють Повітряні сили, всього РФ випустили чотири крилаті ракети типу"Калібр", дві вдалося знищити силам протиповітряної оборони.
Через пуск ракет РФ енергетики превентивно вимкнули світло у низці регіонів, зокрема й у Києві та області.
Станом на ранок в Чорному морі фіксували 12 ракет "Калібр". Представниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк попереджала, що масований удар окупанти можуть здійснити "у будь-який момент".