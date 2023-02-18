З'являлися повідомлення про запуски "Калібрів".

Вранці в суботу, 18 лютого, в західних, центральних і південних областях України було оголошено повітряну тривогу.

Незабаром після оголошення тривоги голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив про запуски "незрозумілих цілей" з Чорного моря.

"2 незрозумілі цілі залишають область на північному заході", - повідомив Кім. Незабаром він додав: "Летять на західну (напрямок). Підтверджено ще пуски з Чорного моря".

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Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про запуск 6 ракет "Калібр" з Феодосійського району. Він також заявив, що ракети летять у західному напрямку.

Про небезпеку попередив і глава Офісу президента Андрій Єрмак. "Не ігноруйте тривогу", - написав він.

Попередження опублікував і голова Львівської ОВА Максим Козицький. "Жителі Львівської області, перейдіть в укриття", – написав він.

У соцмережах з'являються повідомлення про звуки роботи ППО в Київській області. Офіційного підтвердження поки не було.

Оновлено (9:05): Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про вибухи в області.

"Пролунав вибух у Хмельницькому! Залишайтеся в укриттях!", – написав він та незабаром додав, що було чути повторний вибух.

Оновлено (9:11): ДТЕК інформує, що через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла. Там нагадують, що це дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.

Оновлено (9:15): Голова ОПУ Єрмак інформує, що ворог використовує тактичну авіацію, зокрема, в повітряному просторі окупованих територій, і запускає ракети.

Оновлено (9:19): В інших регіонах також починають превентивно вимикати світло. Херсонська ОВА сповістила про можливе тимчасове відключення електроенергії.

Оновлено (9:29): Черкаська область також без світла через загрозу удару по об'єктах енергетичної інфраструктури, повідомляє голова ОВА Ігор Табурець.

Оновлено (9:37): В більшості областей України – відбій повітряної тривоги.

Масований ракетний удар по Україні - останні попередження

Станом на ранок 18 лютого було відомо, що на чергуванні в Чорному морі перебувають два кораблі-ракетоносці, заряджені 12 "Калібрами". Військові попереджали, що дар може бути завдано будь-якої миті.

Масовані атаки також прогнозували на найближчі дні у зв’язку із наближенням важливих для росіян дат – 23 лютого (День Радянської армії) та 24 лютого (річниця повномасштабного вторгнення до України).

Зокрема, радник очільника ОПУ Михайло Подоляк прогнозував, що до 24 лютого ворог накопичує ракети. Мета окупанта – завдати ударів у три хвилі та продемонструвати, що нібито ще є "порох у порохівниці".

Крім цього, ворог через пропагандистські ЗМІ погрожував масово застосувати авіацію, яку до цього не задіював. Президент Володимир Зеленський, коментуючи ці погрози, заявив, що залякування росіян не матимуть наслідків.

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