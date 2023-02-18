Сьогодні, 18 лютого, російські окупанти випустили по Україні чотири крилаті ракети, повідомили Повітряні Сили Збройних сил України.
"18 лютого російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Дві ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.
Також наголошується, що загроза ракетних атак залишається.
Масований удар РФ по Україні 18 лютого – що відомо
У суботу вранці Росія здійснила новий масований пуск ракет по Україні. Повідомлялося про вибухи у Хмельницькому та роботу ППО на Миколаївщині.
За даними ОП, Росія застосувала й тактичну авіацію у повітряному просторі окупованих територій.
Через пуск ракет РФ енергетики превентивно вимкнули світло у низці регіонів, зокрема й у Києві та області.
Станом на ранок в Чорному морі фіксували 12 ракет "Калібр". Представниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк попереджала, що масований удар окупанти можуть здійснити "у будь-який момент".