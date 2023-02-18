Дві ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони.

Сьогодні, 18 лютого, російські окупанти випустили по Україні чотири крилаті ракети, повідомили Повітряні Сили Збройних сил України.

"18 лютого російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Дві ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що загроза ракетних атак залишається.

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Масований удар РФ по Україні 18 лютого – що відомо

У суботу вранці Росія здійснила новий масований пуск ракет по Україні. Повідомлялося про вибухи у Хмельницькому та роботу ППО на Миколаївщині.

За даними ОП, Росія застосувала й тактичну авіацію у повітряному просторі окупованих територій.

Через пуск ракет РФ енергетики превентивно вимкнули світло у низці регіонів, зокрема й у Києві та області.

Станом на ранок в Чорному морі фіксували 12 ракет "Калібр". Представниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк попереджала, що масований удар окупанти можуть здійснити "у будь-який момент".

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