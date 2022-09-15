Російські війська втекли з Харківщини в паніці, залишивши техніку.
Про це йдеться в зведенні британської розвідки, опублікованому Міноборони Великобританії.
Зазначається, що російські війська в основному відійшли з району на захід від річки Оскіл. Українські війська продовжують консолідувати свій контроль над щойно звільненими районами Харківської області.
"Відведення російських військ упродовж останнього тижня було різним. Деякі підрозділи відступили у відносно хорошому порядку та під контролем, тоді як інші втекли в очевидній паніці. Високовартісне обладнання, залишене російськими військами під час відступу, включало засоби, необхідні для забезпечення російського артилерійського стиля ведення війни. Серед них принаймні один контрбатарейний радар "Зоопарк" і принаймні одна артилерійська машина управління IV14", – йдеться в зведенні.
В британській розвідці акцентують, що це свідчить про те, що відступ деяких російських підрозділів був неорганізованим, в локальному командуванні та управлінні є збої.
Нагадаємо, на півдні та в Харківській області триває контрнаступ ЗСУ. Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл.
Станом на вечір 14 вересня відомо, Сили оборони України вже звільнили у Харківській області близько 8500 квадратних кілометрів території. Зокрема, в області вже звільнено близько 388 населених пунктів.