Офіційно рідним сповістили, що воїн зник безвісти за особливих обставин.

Під час бойових зіткнень під Часовим Яром Донецької області не повернувся з бойового завдання співробітник "Українських новин" - командир механізованої роти, молодший лейтенант ЗСУ Олександр Петраковський.

Як пише видання з посиланням на побратимів та рідних Олександра, в останній бій він пішов на чолі групи. Позицію зайняли швидко, але, на жаль, ненадовго.

"В бліндаж прилетіла міна. Більше з нього ніхто не вийшов. Шукали поранених коптером. Наші двічі ходили забирати тіла, але безуспішно. Позиція нині під ворогом", - повідомили бойові побратими. Відео дня

Офіційно Олександр вважається зниклим безвісти за особливих обставин під час виконання військових обов’язків.

Олександр Петраковський мав законну причину не йти воювати. Але з перших днів вторгнення пішов в ТРО боронити рідний Ірпінь. Після звільнення міста нагороджений відзнакою "За заслуги перед містом Ірпінь", пізніше - орденом "За мужність" ІІІ ступеня. За два роки війни пройшов шлях від старшого сержанта до молодшого лейтенанта ЗСУ. Понад рік керував механізованою ротою.

В Ірпені у Саші лишилася дружина Людмила, двоє дітей і хворий батько. Реквізити картки дружини Олександра – 4149609009043060.

Трагічні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, у березні на війні з російськими окупантами загинув журналіст та громадський активіст Дмитро Сінченко, який надягнув військовий однострій і долучився до лав Української Добровольчої Армії.

Його родина до останнього сподівалася, що воїн потрапив у полон, але нещодавно підтвердили його загибель.

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