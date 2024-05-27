Агресор намагається просуватися вперед метр за метром, втрачаючи людей.

Поблизу Часового Яру ситуація на фронті дуже складна, агресор активно застосовує касетні боєприпаси, дрони, міномети і щоденно наступає. Про це в коментарі "Суспільне" повідомив військовий 41-ї окремої механізованої бригади Кирило Сазонов.

За його словами найважчою ділянкою є околиці мікрорайону "Канал", який відділений від основної частини міста водним каналом Сіверський Донець – Донбас.

"Це найважчий напрямок, бо з півдня вони трохи просунулись, але там поле, вони просуваються вздовж дороги на Костянтинівку. А на півночі там розвалини, купа цегли — був приватний сектор чи дачі, розбомблено все вщент. Вони намагаються просуватись там потроху, по метру, втрачаючи людей", – розповів військовий.

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За словами Сазонова, російська армія активно застосовує на цій ділянці керовані авіабомби та ракети.

"Ворог має домінування у повітрі. У нас немає достатньої кількості ані винищувачів, ані засобів, які дозволять збивати винищувачі. Якщо залітають на нашу територію, то їх збивають вже тут. Коли в нас будуть винищувачі, F-16, наприклад, коли нам дозволять нарешті бити ракетами по їх авіабазах, аеродромах, по пускових установках, картина зміниться для нас на краще", — повідомив боєць.

Ситуація на фронті: останні новини

Як писав УНІАН, на Харківському напрямку українські воїни сьогодні відбили атаку агресора в напрямку Липців. За даними Генштабу, українські підрозділи зараз втілюють заходи з покращення рубежів оборони, на окремих ділянках мають успіх.

Також ми розповідали, що російські війська захопили 60% міста Красногорівка на Донбасі. Російські війська увійшли туди на початку квітня. З того часу там йдуть вуличні бої, ЗС РФ регулярно доставляють до міста підкріплення.

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