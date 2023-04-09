Полонені розповідають про те, що в бій їх відправляють не тверезі командири.

Біля Мар’їнки та Авдіївки продовжуються позиційні бої, щодня ворог втрачає до двох рот особового складу.

Про це під час прямого етеру телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський.

"В районі Мар’їнки та Авдіївки продовжуються позиційні бої. Окупанти мають перемінний успіх. Всі позиції, які ворог займає наші, відвойовуються, повертаються назад", - зазначив він.

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За словами Дмитрашківського, ворог несе там колосальні втрати.

"Кожного дня ворог втрачає двох рот особового складу. Але не полишає надії. Полонені розповідають про те, що в бій їх відправляють не досить тверезі командири, без підготовки. Просто підіймають серед ночі особовий склад. І під дулами автоматів, пістолетів відправляють їх штурмувати позиції", - сказав полковник.

Війна в Україні: останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, увечері Генштаб повідомив, що цієї доби на Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного та Мар’їнки Донецької області, успіху не мав.

Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Авдіївку та Мар’їнку, де було відбито понад 10 ворожих атак. Загалом, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби на східному фронті було відбито понад 40 ворожих атак, з яких 20 - на Бахмутському.

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