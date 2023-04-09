За добу 50 російських окупантів на цьому напрямку було знищено, 86 зазнали поранень.

На Лимано-Куп'янському напрямку за добу російські загарбники здійснили 202 обстріли.

Про це розповів речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, цей напрямок є другим за активністю після Бахмутського в зоні відповідальності Східного угруповання.

"За цю добу там відбулося 202 обстріли зі ствольної реактивної артилерії ворога, 7 боєзіткнень, 50 окупантів на цьому напрямку було знищено, 86 зазнали поранень різного ступеня", - розповів він.

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Разом з тим, за словами Череватого, було знищено БМП-1, яка раніше була знята з озброєння, два безпілотні апарати, три міномети та два бойових склади боєкомплектів.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 9 квітня, за добу Сили оборони відбили понад півсотні ворожих атак, 10 із них - на Бахмутському напрямку. Також росіяни атакували на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, але захисники України не дозволили їм реалізувати свої маневри.

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий також повідомив, що на тих напрямках, де російські загарбники концентрують основні атакувальні зусилля, вони мають суттєву перевагу в артилерії та компенсують нею втрату наступального потенціалу піхоти.

Нагадаємо, українські військові з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року ліквідували вже понад 178 тисяч російських окупантів. Зокрема, за минулу добу втрати Росії в України склали 470 осіб.

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