З Авдіївки упродовж минулого тижня вивезли шістьох дітей, зазначив керівник Авдіївської міської військової адміністрації.

У місті Авдіївка Донецької області залишаються лише дві дитини - хлопець, якому за місяць виповниться 18, та дитина дошкільного віку.

Дошкільня переховують батьки та кожні три-чотири дні міняють локації, розповів керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону. "Ховають батьки дітей, переховують. Ми їх знаходимо, вони їх знову ховають. Дякую містянам, які допомагають нам їх знаходити. Я це жартома називаю шпигунські пристрасті", - поділився чиновник.

Барабаш також повідомив, що упродовж минулого тижня з Авдіївки вивезли шістьох неповнолітніх.

Відео дня

Ситуація в Авдіївці - сьогодні це варто знати

Генштаб ЗСУ вранці 9 квітня повідомив, що росіяни продовжували намагатися наступати на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському та Лиманському напрямках. На цих напрямках наші захисники відбили понад 50 ворожих атак.

Ворог постійно обстрілює Авдіївку, з 27 березня влада України закрила вʼїзд у місто. Раніше було оголошено обов'язкову евакуацію з неокупованої частини Донецької області.

2 квітня у Міністерстві внутрішніх страв повідомили, що вулиці Авдіївки - вимерлі, і люди виходять з укриттів лише за чимось життєво необхідним.

Вас також можуть зацікавити новини: