Зокрема, у Юрʼївці, Нікольському та Урзуфі бази росіян і склади боєприпасів зазнали ударів.

Сили оборони України нанесли удари по російським базам і складам у раніше недосяжних населених пунктах біля Маріуполя.

Як повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram, кількість ударів по базуванню російських окупантів на маріупольському напрямку збільшується, бо днями у Маріуполі та районі пролунали вибухи.

"Зокрема, за попередніми даними, були нанесені удари у Юрʼївці, Нікольському та Урзуфі. Тут розміщуються склади боєкомплекту та бази росіян. Нещодавно ці населенні пункти окупанти вважали тиловими, але ситуація змінюється", - наголошується у повідомленні.

Вибухи у Маріуполі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 26 травня два потужних вибухи прогриміли в районі "Азовсталі" у Маріуполі. На місці, куди прилетіла "бавовна", окупанти облаштували склад з боєприпасами.

Рух спротиву Маріуполя підтвердив удар по базі російських окупантів у селищі Юр'ївка Маріупольського району.

Окупанти пов'язують нещодавні випадки "бавовни" з отриманням Україною далекобійних ракет Storm Shadow, здатних бити на відстані до 300 км. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, всі влучання Storm Shadow були результативними: "З усієї кількості пусків Storm Shadow, які вже відбулися, всі 100% влучання по цілях. 100% на 100%".

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