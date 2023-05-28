Міноборони наразі веде переговори зі всіма партнерами, у яких є засоби вогневого ураження, що сьогодні можуть посилити ЗСУ на полі бою.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що усі влучання британськими далекобійними Storm Shadow були результативними. Разом з тим, Україна і надалі потребує такого виду озброєння, зазначив глава Міноборони в ефірі телемарафону 28 травня.

"З усієї кількості пусків Storm Shadow, які вже відбулися, усі 100% влучання по цілях. 100% на 100%. Тому, коли (міністр оборони Великої Британії - УНІАН) Воллес приїжджав до нас перед "Рамштайном", я йому це розповідав і мав честь представити йому двох пілотів, які безпосередньо застосовували вже ці ракети", - зазначив Резніков.

Міноборони наразі веде переговори зі всіма партнерами, у яких є засоби вогневого ураження, що сьогодні можуть посилити ЗСУ на полі бою.

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"Росіяни - добрі учні, вони вчаться. І, після вдалих застосувань HIMARS та іншого, вони навчились ховати свої командні пункти і накопичення амуніції більш ніж за 120 км. Звісно, відтепер нам потрібні вогневі ураження на 150 км і більше", - пояснив Резніков..

Він підкреслив, що вагання деяких країн Заходу пов'язані вже не зі страхом ескалації, а з тим фактом, що цих ракет у Європі не так вже й багато: "І те, що вони вагаються, стосується вже не страху ескалації, а того, чи будуть вони здатні стабільно і системно давати нам можливість застосовувати цю зброю".

Storm Shadow в Україні - що відомо

Велика Британія стала першою країною Заходу, яка 11 травня 2023 року офіційно передала Україні далекобійні крилаті ракети дальністю не менш як 250 км. Лондон наголошував, що Storm Shadow будуть застосовуватися українськими пілотами на усій "суверенній території України".

З 16 травня стали надходити нібито підтверджені американськими ЗМІ дані щодо ударів по росіянах цими ракетами. Тоді як Резніков підтвердив їхнє застосування вже аж 24 травня.

Протягом останнього місяця стало помітно більше "бавовни" по місцях скупчення терористів у Маріуполі та Луганську, а також у Бердянську.

Перевага високоточних Storm Shadow у тому, що вони можуть "обманювати" ППО противника завдяки низьковисотному польоту. Снаряд також захищений від дій різноманітних радіоелектронних систем придушення противника.

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