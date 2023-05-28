Окупанти пов'язують нещодавні випадки "бавовни" з отриманням Україною далекобійних ракет Storm Shadow.

Рух спротиву Маріуполя підтверджує удар по базі російських окупантів у селищі Юр'ївка Маріупольського району, повідомляє у Telegram радник мера міста Петро Андрющенко.

Проліт ракети потрапив на камеру очевидців. На кадрах чути звуки, імовірно, вторинної детонації. "Глянь, як палає!" - ділиться одна з дівчат на відео.

Водночас Андрющенко повідомляє про "вивантаження трупів росіян" в сусідньому Нікольському - у будівлі, де окупанти зробили собі "барліг".

"Поранених окупантів з Юр’ївки та Нікольського починають завозити в лікарню інтенсивної терапії (№2 на 17 ЖМР). Готуються "уплотнять" цивільних через велику кількість. "Потерь нет" та "ППО збила усі ракети" заграли новими кольорами", - ділиться Андрющенко.

У Telegram "Спротив Маріуполя" партизани заявляють про перші двадцять "двохсотих" окупантів в Юр’ївці.

Вибухи у Маріуполі та в інших окупованих містах - останні новини

Лише вчора вранці у Бердянську на окупованій частині Запорізької області прогриміли потужні вибухи. Вже сьогодні повідомляють про ще одну успішну атаку по позиціях загарбників у Бердянській громаді.

Тоді як ввечері 26 травня два потужних вибухи прогриміли в районі "Азовсталі" у Маріуполі. На місці, куди прилетіла "бавовна", окупанти облаштували склад з боєприпасами.

Окупанти пов'язують нещодавні випадки "бавовни" з отриманням Україною далекобійних ракет Storm Shadow, здатних бити на відстані до 300 км. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, всі влучання Storm Shadow були результативними: "З усієї кількості пусків Storm Shadow, які вже відбулися, всі 100% влучання по цілях. 100% на 100%".

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