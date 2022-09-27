У розвідці зауважують, що "остаточно знищивши громадян, які можуть усвідомлювати крах російської державності", Путін сподівається позбутися протестів проти війни.

Під мобілізацію в Росії потрапляють представники інтелігенції та приватного бізнесу з центральних регіонів країни.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"В результаті російської агресії проти України керівництво країни-агресора вже істотно зменшило чисельність представників своїх малих народів. Серед вбитих окупантів трохи менш ніж 40% були представниками неслов'янських етнічних груп", - мовиться у дописі.

Відео дня

Зауважується, що до п'ятірки регіонів із найбільшою кількістю жертв увійшли Республіки Дагестан і Бурятія, Краснодарський край, Башкортостан і Волгоградська область.

Крім того, зазначають у розвідці, в цифрах прослідковується непропорційне співвідношення: кількість загиблих солдатів з бідних регіонів (де і проживають етнічні спільноти) значно вища, ніж із розвинених.

"За оцінками воєнної розвідки України, після підписання президентом країни-окупанта указу про мобілізацію, мапа смертності в регіонах значно зміниться. Повістки отримують тисячі представників інтелігенції та приватного бізнесу з центральних регіонів Росії та промислових підприємств-гігантів", - йдеться у повідомленні.

У ГУР зауважують, що якщо робітничі професії ще забезпечуватимуться відстрочками від призову, то саме російська інтелігенція "стане добривом для українського чорнозему".

"Остаточно знищивши громадян, які можуть усвідомлювати крах російської державності, кремлівський диктатор сподівається позбутися протестів проти війни та безглуздої загибелі сотень тисяч росіян", - наголошується у дописі.

Мобілізація в РФ

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військових запасу. Як заявляв міністр оборони Росії Сергій Шойгу, мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

Водночас, експерти зазначають, що навіть така обмежена мобілізація буде дуже непопулярною серед частини російського населення, і для Путіна виникає значний політичний ризик, який він бере на себе в надії створити необхідну бойову міць. Також наголошується, що мобілізація в РФ фактично є визнанням, що запас російських добровольців, які готові воювати в Україні, вичерпався.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що оголошена в Росії мобілізація - це також удар по корінних народах Криму, Дагестану, Кавказу та Сибіру.

Раніше сьогодні, 27 вересня, у ГУР МОУ повідомили, що в Росії посилюються поліцейські заходи, спрямовані на забезпечення оголошеної мобілізації.

Вас також можуть зацікавити новини: