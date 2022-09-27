За даними ЗМІ, підозрювана випивала з чоловіком.

Моторошне вбивство сталося в селі Барда Пермського краю. Жінка зарізала 6-річну дочку та намагалася вчинити самогубство через мобілізацію чоловіка.

Про це повідомили в прес-службі регіонального Слідчого комітету Російської Федерації по Пермському краю.

Підозрювана посварилася з чоловіком, після чого зайшла в кімнату дочки 2016 року народження і завдала смертельного удару ножем в серце. Після цього жінка спробувала звести рахунки з життям.

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Дитину врятувати не вдалося, а матір госпіталізували і прооперували. За даним фактом відкрито кримінальну справу за пунктом "в" частини 2 статті 105 "Вбивство" Кримінального кодексу РФ. За даними слідства, раніше підозрювана двічі намагалася звести рахунки з життям.

За даними Telegram-каналу "Обережно, новини", підозрювана жила з 29-річним чоловіком Раміном, який працював бурильником на нафтовій свердловині. Пара виховувала двох дітей.

У ЗМІ повідомили, що перед сваркою жінка випивала з чоловіком, після чого вони посварилися, тому що "дівчина не хотіла відпускати чоловіка", який "близько десяти років тому служив у розвідці".

Мобіїзаіція в Росії - що відомо

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію військових в запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тисяч осіб, що призвело до масовій втечі з країни.

Найпопулярнішими країнами стали Казахстан, Грузія і Вірменія. При цьому на кордоні з Грузією всі ці дні спостерігаються кілометрові черги. 26 вересня росіяни стягнули до кордону військових і БТР, заявивши, що роблять це на випадок спроби масового прориву бажаючими виїхати з країни.

У Литві, Латвії, Естонії та Польщі заявили, що не збираються видавати Гуманітарні візи тим, хто біжить від мобілізації. У свою чергу в Іспанії та Німеччині готові прийняти росіян, які тікають від мобілізації. Влада Ірландії також розглянуть таку можливість.

При цьому США розглядатимуть заявки росіян, які тікають з країни через мобілізацію, в індивідуальному порядку.

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