Росіяни прийшли до нього зі звинуваченнями у коригуванні вогню ЗСУ по базах окупантів у місті.

У тимчасово окупованому Токмаку, що у Запорізькій області, партизан підірвав себе та двох рашистів. Один окупант загинув, інший у лікарні.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Так, український партизан підірвав себе у Токмаку, разом з ним підірвалися окупанти. Максим Махринов допомагав Збройним Силам України, про що дізналися рашисти.

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"Росіяни прийшли до нього зі звинуваченнями у коригуванні вогню ЗСУ по базах окупантів у місті. Герой підірвав себе разом з ворогами. Один окупант загинув на місці, інший у лікарні. Центр національного спротиву закликає евакуюватись з окупованих територій на період операції ЗСУ зі звільнення регіону", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в окупованих районах Запорізької області морги забиті трупами окупантів.

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