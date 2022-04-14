Крейсер "Москва" став найдорожчою втратою росіян у війні з Україною.

Пожежа на підбитому Україною російському крейсері "Москва" досі триває.

Про це у коментарі Reuters заявив американський чиновник.

Раніше Росія заявляла про локалізацію пожежі на судні, проте не визнала, що пожежа сталась унаслідок потрапляння протикорабельних ракет "Нептуна".

Міноборони РФ заявляло про займання через вибухи боєприпасів на крейсері.

"Наша оцінка така, що судно все ще бореться з пожежею на борту", - заявив у коментарі Reuters представник США.

Пожежу на "Москві" підтвердив й голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Ракетний крейсер "Москва", який було вчора підбито нашими ракетами, догорає у Чорному морі", - сказав чиновник.

Аварія на крейсері "Москва" біля Одеси: що відомо

За інформацією українського командування, крейсер "Москва" був підбитий двома ракетами "Нептуна" у Чорному морі неподалік Одеси.

В результаті попадання на судні сталась пожежа.

Міноборони РФ заперечує знищення корабля, проте зізнається у завданій шкоді. Пентагон, своєю чергою, поки не встановив обставини загоряння на "Москві", хоча підтверджує щонайменше один вибух на крейсері.

Експерти вважають, що на судні могли міститися ракетні боєголовки.

За даними США, пошкоджений корабель рухається в бік Севастополя на ремонт.

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