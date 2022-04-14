Загальні втрати найдорожчої техніки РФ у війні з Україною склали понад 1,09 мільярда доларів.

Підбитий, за інформацією українського командування, ракетами "Нептун" російський крейсер "Москва" став для окупантів найдорожчою втратою у двомісячній війні з Україною.

Два влучних постріли ракетами "Нептун", закупівля яких обійшлась Україні у 26 мільйонів доларів, завдали Росії втрат на 750 мільйони доларів.

У 2020 році крейсер також ремонтували. Вартість ремонту точно невідома, але в лінку на новину про ремонт від державної "Кримської газети" вказана сума 30 мільярдів рублів, або 363 мільйонів доларів за курсом на 14 квітня; в самому тексті цієї суми немає.

Forbes склав рейтинг найдорожчих втрат техніки росіян з початку повномасштабного наступу на понад 1,09 мільярда доларів.

Ракетний крейсер "Москва" - 750 мільйонів доларів.

Транспортний літак Іл-76 – 86 мільйонів доларів.

Великий десантний корабель – 75 мільйонів доларів.

10 винищувачів Су-30СМ – 50 мільйонів доларів.

20 винищувачів-бомбардувальників – 40 мільйонів доларів.

3 винищувачі Су-35 – 32 мільйони доларів.

Літак радіоелектронної боротьби Іл-22ПП – 30 мільйонів доларів.

10 командирських бойових вертольотів Ка-52 – 16 мільйонів доларів.

Ударний вертоліт Ка-50 – 16 мільйонів доларів.

Зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" - 14 мільйонів доларів.

Крейсер "Москва" підбили: що відомо

13 квітня неподалік Одеси стався вибух на російському крейсері "Москва". Україна підтвердила, що завдала ракетного удару по кораблю з "Нептуна".

Росія ж, своєю чергою, підтвердила вибухи боєприпасів на "Москві".

Ракетний крейсер брав участь у війнах в Грузії, Сирії, а у 2014-му корабель блокував українські судна у Донузлаві. З 2016 року корабель у море не виходив через плачевний технічний стан.

У 2020 році на "Москві" завершили трирічний капітальний ремонт з модернізацією.

24 лютого, у перший день вторгнення РФ ракетний крейсер "Москва" брав участь в атаці на острів Зміїний. Там "русский военный корабль", у відповідь на пропозицію здатися, почув вже всесвітньовідому фразу - символ боротьби України.

Після того, як ракетний крейсер "Москва" з 16 крилатими ракетами виведений з ладу, сумарний залп крилатих ракет кораблів Чф Рф, що знаходяться в Чорному морі, зменшився з 72 до 56, уточнив керівник Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

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